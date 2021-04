Bald auch auf iOS verfügbar: Microsofts Spiele-Streamingdienst xCloud. Foto: AFP/Ina Fassbender

Ursprünglich wollte Microsoft seinen hauseigenen Streamingdienst für Videospiele, xCloud, als iOS-App anbieten. Ein Plan, der wegen diverser Geschäftsbedingungen des App Stores schnell wieder verworfen wurde. Stattdessen setzt der Konzern nun auf eine browserbasierte Lösung. Am 20. April startet nun eine Betaversion für auserwählte Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate. Erhält man eine Einladung, kann man via iPhone, iPad und PC spielen, berichtet "9to5Mac".

Einladungen folgen

Betatester sollen mehr als 100 Titel aus der Game-Pass-Bibliothek spielen können, als Browser stehen dabei Safari, Chrome und Edge zur Verfügung. Während eines Tests im Februar soll es allerdings noch einen deutlichen Lag während des Spielens gegeben haben, so die Berichterstatter.

In den kommenden Monaten sollen laut dem Konzern konstant weitere Nutzer zur Beta eingeladen werden, irgendwann werde diese dann für alle Abonnenten des Game Pass geöffnet: "Die begrenzte Beta ist unsere Zeit zum Testen und Lernen. Wir werden kontinuierlich weitere Einladungen an Spieler in allen 22 unterstützten Ländern verschicken, das Feedback auswerten, das Erlebnis weiter verbessern und Unterstützung für weitere Geräte hinzufügen", heißt es in einem Blogpost. (red, 19.4.2021)