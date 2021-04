CDU-Chef Laschet lud am Montagabend noch einmal die Granden zur Aussprache, die sich bis in die Nacht zog. Wer Kanzlerkandidat der Union wird, blieb zunächst offen

CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder? Nur einer wird die Union als Kanzlerkandidat in die nächste Wahl führen. Foto: epa/REUTERS/AFP

Berlin – Ohne Streit und ohne tagelanges Kräftemessen haben die deutschen Grünen also ihre erste Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock, nominiert. Zu den Gratulanten zählten auch CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder. Die beiden waren bis zum späten Montagabend noch nicht einig geworden, wer die Union als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen soll. Es gab noch einigen Klärungsbedarf.

Söder-Korb an Laschet

Schon um 13 Uhr hatte Laschet bekräftigt, dass er für den Abend eine virtuelle CDU-Vorstandssitzung einberufen und zu dieser auch Söder eingeladen habe. Doch der Bayer gab Laschet einen Korb, mit der Begründung, die CSU-Gremien am Nachmittag hätten in München ja auch unter sich getagt, und zwar ganz ohne Laschet.

Söder betonte aber einmal mehr, dass er bereit sei, als Kanzlerkandidat anzutreten, wenn die CDU das wolle. Das allerdings hatte der CSU-Chef auch schon vor acht Tagen erklärt und dann hatte er doch nicht weichen wollen. "Breite Unterstützung heißt, wenn Vorstand, Fraktion und Basis das gemeinschaftlich wollen", präzisierte Söder dann am Montagnachmittag.

Etliche Wortmeldungen

Um 18 Uhr trafen sich die CDU-Granden, es gab zunächst mehr als 40 Wortmeldungen, Laschet hatte zuvor eine offene Aussprache eingefordert. Wie er unterstützt, aber auch angegriffen wurde, drang alsbald auch an die Öffentlichkeit.

Selbst Laschet-Befürworter gerieten offenbar ins Wanken. Laut Bild sagte Schleswig-Holsteins CDU-Chef und Ministerpräsident Daniel Günther zwar: " Unser Parteivorsitzender ist ein hervorragender Kandidat" und stichelte gegen Söder: "NRW (Nordrhein-Westfalen, die Heimat Laschets, Anm.) ist kein Bundesland, das man einfach so gewinnt. Es gibt andere Bundesländer, die gewinnt man einfacher." Doch er räumte auch ein: "Sind wir ehrlich, die Mehrheit an der Basis ist nicht für Armin Laschet."

Überraschend kam für manche die Positionierung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der als Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel gilt. "Wenn wir in die Basis reinhören, ist es anders ausgegangen, als wir vielleicht dachten", gab er zu bedenken. Die deutliche Unterstützung im CDU-Teil der Bundestagsfraktion für Söder habe "viele überrascht".

Altmaier verwies auch darauf, dass außer dem CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen kein Landesverband geäußert habe, dass seine Mitglieder weitgehend zum CDU-Chef stehen. "Viele werden enttäuscht sein, wenn der Bundesvorstand genau das Gegenteil beschließt, was ihnen am Herzen liegt", so Altmaier.

Ohne Prozedere

Doch es gab auch Unterstützung für Laschet, allerdings von einem sehr kleinen Landesverband, jenem in Bremen. Berlins CDU-Chef Kai Wegner forderte die Entscheidung in ein anderes Gremium zu verlagern und brachte dafür eine Abstimmung unter den Fraktions- und Kreisvorsitzenden ins Spiel.

Genau das hatten die Unionsspitzen im Vorfeld nämlich versäumt: Ein Prozedere festzulegen, wie man einen Kanzlerkandidaten küren solle. Man war der Meinung, Laschet und Söder würden die Angelegenheit einfach klären. (bau, 19.4.2021)