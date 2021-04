Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht

[Lockdown-Ende] Regierung will einheitliche Öffnung in ganz Österreich.

Erdbeben der Stärke 4,4 bei Neunkirchen bis nach Wien spürbar

[Wirtschaft] Türkis-grüne Klausur begann mit einer fetten Prämie und vielen Fragen. Die Bundesregierung stockt den Topf für die Investitionsprämie auf. Das war das erste konkrete Ergebnis zum Auftakt der Regierungsklausur. Werden heikle Punkte verschoben?

Einkaufen nach dem Lockdown in Parndorf: "Fühlen uns wie Affen im Zoo".

[International] Deutschland: Annalena Baerbock kandidiert für die Grünen, CDU tagt noch.

Globaler Corona-Hotspot: Infektions-Tsunami überrollt Indien.

[Lifestyle] Upgrade für einen Klassiker: Die speziellsten Hotdogs Wiens.

[Web] Wie man mit Youtube-SEO mehr Zuschauer für die eigenen Videos findet.

[Sport] "Es ist ein Atomkrieg": Worum es bei der Super League geht.

[Wissenschaft] Blaulichtfilter am Smartphone sind eine kleine Hilfe für besseren Schlaf.

[Wetter] In Vorarlberg, im Tiroler Oberland sowie in Osttirol und Oberkärnten steht zumindest zeitweiliger Sonnenschein auf dem Programm. Hier bleibt es von lokalen Schauern am Nachmittag abgesehen meist trocken. Im übrigen Österreich halten sich zunächst kompakte Wolken, die etwas Regen bringen. Bis 17 Grad.

[Zum Tag] Heute ist 4/20!