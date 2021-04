Indien Neu-Delhi wegen Corona-Mutation vor dem Lockdown

In Indien schnellen die Corona-Fallzahlen in die Höhe. Grund dafür ist die neue Variante B.1.617. Wanderarbeiter verlassen nun fluchtartig die Stadt, um in den umliegenden Dörfern Arbeit zu finden.