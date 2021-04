Wird voraussichtlich Ende 2022 erstmals als neue Kriminalhauptkommissarin im Berliner "Tatort" zu sehen sein: Corinna Harfouch. Foto: Constantin Filmverleih

Berlin – Schauspielerin Corinna Harfouch wird voraussichtlich Ende 2022 erstmals als neue Kriminalhauptkommissarin im Berliner "Tatort" zu sehen sein. Das kündigte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag in einem Pressegespräch an. Der erste "Tatort" mit dem neuen Team werde im Sommer 2022 gedreht, die ersten Bücher für das Duo, das neben Harfouch (66) dann weiter aus Mark Waschke (49) als Ermittler Robert Karow besteht, werden demnach gerade geschrieben.

Zunächst werden noch drei Berliner "Tatorte" in der Krimireihe mit Harfouchs Vorgängerin Meret Becker (52) zu sehen sein, der letzte im Frühjahr 2022 und zwei noch in diesem Jahr. Becker, die seit 2015 Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin spielt, scheidet dann aus. Wie das Ende dann ausgeht, ließ der öffentlich-rechtliche Sender offen. Im Anschluss soll ein Solo mit Waschke im Sommer 2022 folgen, bis es dann im neuen Team weitergeht. 2020 war bekanntgeworden, dass Harfouch auf Becker folgen wird. (APA/dpa, 20.4.2021)