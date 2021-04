Helden

Addis Abeba, Äthiopien: Mitarbeiter eines Leichenschauhauses in Schutzanzügen legen die Leiche eines Covid-19-Toten in eine Art Käfig. Sie sind nervlich am Ende: "Das Schlimmste ist, dass wir jetzt von unseren Emotionen und Gefühlen losgelöst sind. Am Anfang haben wir geweint und uns traurig gefühlt, wenn Angehörige kamen und getrauert haben, aber jetzt ist es so, als wären wir irgendwelche Roboter in einem Schutzanzug. Wir fühlen nichts mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist die Hoffnung, dass es eines Tages vorbei ist und wir wieder draußen sind und wieder Menschen sein können." Das Foto stammt von Amanuel Sileshi aus der Serie "Heroes of the Ghost War", die jenen gewidmet ist, die gegen die Pandemie kämpfen. Es soll auch den Kampf der Patienten zum Ausdruck bringen, die gegen die Krankheit gekämpft und gewonnen haben.