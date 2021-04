Mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta müssen sich beim Mammutprozess in Lamezia Terme vor Gericht verantworten. Foto: SALVATORE MONTEVERDE

Reggio Calabria – Die Polizei in Süditalien hat in einer großen Aktion gegen die Mafia mehr als 50 Menschen festgenommen. Den mutmaßlichen Mafiosi der 'Ndrangheta werden unter anderem Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz und Erpressung vorgeworfen, teilten die Ermittler am Dienstag in Reggio Calabria mit. Etwas mehr als 40 Verdächtige sind demnach in Haft, knapp zehn stehen unter Hausarrest.

Die Einsätze richteten sich der Mitteilung zufolge gegen den Pesce-Clan in der Gegend um die kalabrische Hafenstadt Gioia Tauro und in Rosarno. Dabei beschlagnahmte die Polizei drei Firmen mit einem Gesamtwert von 8,5 Millionen Euro. Gegen mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta läuft in Lamezia Terme seit Jänner ein Gerichtsprozess. Vielen drohen hohe Haftstrafen. (APA, dpa, 20.4.2021)