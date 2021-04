Nach wie vor sind mit Niederösterreich und Wien zwei Bundesländer im strengen Lockdown – das bedeutet auch, dass man nur für wenige Ausnahmen den eigenen Wohnraum verlassen sollte. Das betrifft zwar den Job – allerdings wurde immer wieder betont, dass, wo es möglich ist, Unternehmen Homeoffice anbieten sollten. Zur Eindämmung der Infektionen und zum Schutz ihrer Angestellten.

Ignoriert Ihr Arbeitgeber die Corona-Schutzmaßnahmen, oder fühlen Sie sich sicher im Job? Foto: imago images/photothek

Testen? Bitte nicht

Doch während sich viele Arbeitgeber teils schon seit Monaten an diese Empfehlungen halten und zusätzlich Sicherheitskonzepte wie kostenlose Tests oder Masken anbieten, ignorieren andere die Situation wiederum weitgehend. Oder, noch viel schlimmer: Einzelne Firmen geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar Tipps, sich besser nicht testen zu lassen oder im Fall einer Corona-Erkrankung falsche Aussagen über die Kontakte in der Arbeit zu machen. In einem Sicherheitsunternehmen wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar Konsequenzen angedroht, sollten sie zum Corona-Test gehen, wie am Dienstag berichtet wurde. Dieser User äußert sich zu diesem Beitrag und berichtet:

Auch dieser Beitrag zeigt, dass dieser Fall keine Ausnahme sein dürfte:

Wie ist das in Ihrem Job?

Wie wird generell mit der Corona-Situation umgegangen? Welche Maßnahmen müssen eingehalten werden, wenn man vor Ort ist? Fühlen Sie sich ausreichend geschützt? (mawa, 22.4.2021)