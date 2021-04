In so einem Fall hilft nur eines: der Weg zum Profi. In dem Fall eben in Ed Kramers "Traildog Running"-Shop in Liesing: Ja, Ed ist einer meiner besten Freunde – aber genauso gut hätten wir (in alphabetischer Reihenfolge, ich kenne nur die Wiener Szene) zu Blutsch , Run-Inc, Tony's Laufshop oder We Move gehen können. Bestimmt gibt es auch anderswo gute Beratung, aber in einem Ketten- oder Megaladen kompetentes Verkaufspersonal zu finden ist halt immer ein Glücksspiel. Und in Brand- oder gar Flagshipstores gibt es genau eine Marke und strikte Marketingvorgaben.

(Anmerkung: das Bild entstand kurz vor dem aktuellen Lockdown.)