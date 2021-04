Arabella Kiesbauer im Einsatz als Moderatorin von "Starmania 21". Bei der achten Show soll erstmals das Publikum eine gewichtige Rolle spielen.

Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Bei der achten von insgesamt zehn "Starmania 21"-Shows am Freitagabend in ORF 1 hat erstmals das Publikum eine gewichtige Rolle inne. Es vergibt per Televoting die ersten vier Tickets für die vorletzte Show. Die Jury entscheidet über zwei weitere Aufstiege, womit schlussendlich sechs der verbliebenen acht Kandidaten und Kandidatinnen auch in der Folgewoche ihre Gesangskünste unter Beweis stellen können.

Diesmal präsentieren die "Starmaniacs" nicht nur einen Solosong, sondern singen auch in Duetten um die Gunst der Zuseher, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Die Show wird mit den vier Duetten eröffnet, wobei David Mannhart und Tobias Hirsch, Anna Heimrath und Fred Owusu, Laura Kozul und Teodora Spiric sowie Anna Buchegger und Vanessa Dulhofer gemeinsam auftreten – und sich später duellieren.

Denn nach den gemeinsamen Darbietungen stehen sich die Duettpartner als Duellpartner gegenüber. Sie präsentieren jeweils ihren Solosong und direkt im Anschluss ist das Publikum per "Speedvoting" gefragt. Die Person, die die meisten Stimmen erhält, steigt sofort in die nächste Show auf. Unter den vier Duellverlierern vergibt die Jury zwei weitere Tickets für die Show am 30. April, bei der insgesamt sechs Sänger und Sängerinnen um den Einzug in die finale Show singen. (APA, 20.4.2021)