Warum der Wald so wichtig ist

Vielleicht hast du schon einmal den Ausdruck "grüne Lunge" gehört. So nennt man die großen Regenwälder der Erde. Pflanzen nehmen aus der Luft Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. Das ist sehr wichtig. Denn einerseits benötigen Menschen und Tiere Sauerstoff zum Atmen. Andererseits ist zu viel Kohlendioxid schädlich. Dieser Stoff ist unter anderem für die Erderwärmung und den Klimawandel verantwortlich. Kohlendioxid entsteht zum Beispiel, wenn man Kohle oder Erdöl verbrennt. Das passiert in vielen Kraftwerken zur Stormzeugung, aber auch Autos stoßen Kohlendioxid aus. Es gibt leider nicht genug Bäume, um das überflüssige Kohlendioxid aus der Luft zu holen. Daher ist es wichtig, dass wir Menschen einen Beitrag leisten. Dazu können wir zum Beispiel auf umweltfreundlichere Stromerzeugung setzen und müssen auch aufhören, große Waldflächen abzuholzen.

Uralt und riesengroß

Was macht einen Wald zum Wald? Viele Bäume natürlich. Im Alltag gehen wir oft an ihnen vorbei, ohne sie zu beachten. Dabei sind Bäume sehr faszinierend. Sie können nicht nur sehr hoch, sondern auch uralt werden. Die größten Bäume sind Mammutbäume, sie können über 100 Meter hoch werden. Der höchste bekannte Mammutbaum ist Hyperion in Kalifornien in den USA. Er ist über 115 Meter hoch. Mammutbäume werden viele Hundert Jahre alt. Es gibt aber noch viel ältere Bäume. Ebenfalls in den USA steht ein Baum namens Methuselah. Die Kiefer soll über 4700 Jahre alt sein. Im US-amerikanischen Bundesstaat Utah gibt es eine Kolonie von Zitterpappeln namens Pando, deren Wurzeln sogar 80.000 Jahre alt sein sollen. Einer der ältesten Bäume Europas steht in Österreich – die sogenannte Tausendjährige Eiche in Bad Blumau in der Steiermark.

Worauf man achten muss, wenn man im Wald spazieren geht

Im Wald gibt es viel zu entdecken. Man muss aber einiges beachten. Es kann sein, dass man ein Gebiet nicht betreten darf, weil dort gerade aufgeräumt wird. Umgestürzte Bäume müssen entfernt, kranke Bäume gefällt werden. Das kann gefährlich sein, achte also bitte auf Hinweistafeln. Es kann auch sein, dass eine Gegend unter Naturschutz steht, weil dort seltene Tiere und Pflanzen leben. Dann darf man nur auf gekennzeichneten Wegen gehen. Es gibt aber auch Wälder, die man aus Naturschutzgründen gar nicht betreten darf. Im Wald gibt es außerdem bestimmte Verhaltensregeln. Auf keinen Fall darf man Feuer machen. Das könnte zu einem Waldbrand führen. Bitte geh auch nicht näher, wenn du Waldtiere siehst. Jungtiere dürfen nicht gestreichelt werden. Elterntiere können das riechen und verstoßen ihre Jungen dann vielleicht. Und nimm deinen Abfall bitte wieder mit, wenn es keinen Mistkübel gibt. (Birgit Riegler, 25.4.2021)