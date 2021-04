Piotr Socha & Wojciech Grajkowski: "Bäume". Aus dem Polnischen von Thomas Weiler € 25,70 / 80 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2018. Ab 5 Jahren Foto: Gerstenberg, Hildesheim

Hast du gewusst, dass Bäume die größten Lebewesen auf unserem Planeten sind? Dass sie sogar auf Reisen gehen und sich in entlegenen Gebieten zu Überlebenskünstlern entwickeln? In diesem Buch findest du so ziemlich alles, was es über die beeindruckende Welt der Bäume zu wissen gibt. Jede der abwechslungsreich gestalteten Doppelseiten widmet sich einem anderen Thema: Du kannst die höchsten Bäume der Welt mit der Freiheitsstatue vergleichen, um ein Gefühl für die Größenverhältnisse zu bekommen. Du wirst von unterschiedlichen Baumfressern und -bewohnern lesen und davon, dass Holz ein perfekter Rohstoff für Instrumente ist. Du erfährst, was es mit gruseligen Baumungeheuern oder weisen Flüsterbäumen auf sich hat. Und natürlich geht es auch um die Bedeutung der Bäume für den Menschen rund um den Globus – in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Also: rauf auf den Baum mit diesem großartigen Buch!