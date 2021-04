Bevor Lokale hoffentlich bald wieder öffnen dürfen, machen Österreichs beste Köche zum Staatsfeiertag gemeinsame Sache und verschicken Kochboxen. Jede der Boxen ist gefüllt mit Gerichten von mehreren Top-Köchen, von Thomas Dorfer, über Richard Rauch bis hin zu Manuel Ressi in Kärnten.

Wann wenn nicht jetzt, noch einmal die geballte Kraft der alpinen Küche als Menübox aufzeigen, heißt es aus den Reihen der Gastronomen. Einmal noch zuhause, unter genauer Anleitung temperieren und zusammen mischen, was zusammen gehört, und sich dabei fühlen wie ein Haubenkoch bei der Kochdemonstration.

Einmal noch sehen, wie viel hinter Gerichten wie "Geschmortem Bio-Angus Rind mit Topinambur, Kohlrabi, Radieschen und Bachkresse" steckt. Sich beim Finalisieren am eigenen Herd aber trotzdem leicht tun, weil vom Haubenkoch jeder Schritt penibelst vorbereitet und beschrieben ist und nur noch wenige Handgriffe bis zur Vollendung fehlen.

12-Hauben-Kochbox von Thomas Dorfer, Richard Rauch und Andreas Döllerer

Der Kärntner Thomas Dorfer steht dem Landhaus Bacher in der Wachau vor. Er packt unter anderem "Geräucherten Ramsauer Alpsaibling" in die 12-Hauben-Kochbox, die österreich- und deutschlandweit verschickt wird.

Richard Rauch, Chefkoch und Inhaber des Restaurants und Hotels "Geschwister Rauch", das er mit seiner Schwester Sonja Rauch im steirischen Trautmannsdorf führt, legt nebst anderem "Sauerteigbrot mit Kalbsleberpastete" oben drauf.

Von Andreas Döllerer, dem Chefkoch des gleichnamigen Restaurants im salzburgerischen Golling gibt es "Schwarzbeer-Nocken mit Zirbenmilch" und sein Kochbuch "Cuisine Alpine" in der 12-Hauben-Box.

Geschwister Rauch

Das Menü im Detail:



RICHARD RAUCH: Vulkanland Sauerteigbrot mit Kalbsleberpastete

THOMAS DORFER: Geräucherter Ramsauer Alpsaibling mit eingelegtem Marchfelder Spargel und Granola Chupetinhos

RICHARD RAUCH: Spargelschaumsüppchen mit Fandlers Camelinaöl und Erdäpfel

RICHARD RAUCH: Geschmorte Rindsbackerl vom Pöllauer Rind mit langem Pfeffer, eingemachtem Kohlrabi, soufflierte Topfenschnitte

ANDREAS DÖLLERER: Döllerers Schwarzbeernock'n mit Zirben-Honigmilch

zusätzlich für die Feiertagsjause im Paket:

2x Paar original "Döllerer Kasimir"

1x Glas scharfer "Döllerer Senf"

1x Glas Erdbeermarmelade von Thomas Dorfer

Specials:

1x Kochbuch "Cuisine Alpine" von Andreas Döllerer

1x Flasche 4cl Williamsbirnenschnaps von Hans Reisetbauer

1x Stück Staatsfeiertagsschokolade von Josef Zotter

Alle Gerichte können mit wenigen Handgriffen und in jeder Küche vorhandenem Equipment vollendet werden. Eine einfach verständliche Anleitung sowie ein Video-Link liegen der Box bei.

Preis pro Box € 150,00 (für 2 Personen)

Bestellbar bis spätestens 27. April 2021. Gekühlt bis 3. Mai 2021 haltbar.

Abholung in Trautmannsdorf (Stmk.): Freitag, 30. April von 15.00-18.00 Uhr

Abholstation in Graz: Freitag, 30. April von 15.00-17.00 Uhr

Versand per GO! Express

Versandkosten Österreich € 15,00Versandkosten

Deutschland € 22,00

Zustellung am 30. April 2021

Bestellung unter geschwister-rauch.at





Slow Food Box aus Kärnten

Kärnten ist die erste Slow Food Region der Welt. In Kärnten kochen und leben Ingeborg Daberer (Gasthof Grünwald), Florian Bucar (der daberer. das biohotel), Hannes Müller (die Forelle) und Manuel Ressi (Gasthof Bärenwirt). Gemeinsam verschicken sie eine Box gefüllt mit einem fünfgängigen Menü, das zum Hauptteil aus Produkten aus der Slow Food Region besteht und das mit wenigen Handgriffen fertiggestellt ist.



Die Top-Köche Hannes Müller, Köchin Ingeborg Daberer, Manuel Ressi und Florian Bucar versenden gemeinsam eine 5-Gang-Menübox aus Kärnten. Foto: Slow Food Kärnten

Das Menü im Detail:

ZIEGENKÄSE mit kandierte Orange als Gruß aus der Küche

FLORIAN BUCAR: Bio-Hühnerleberpastete mit Landmais-Sauerteigbrot, Apfel, Vogelbeeren, Rote Rübe, Brombeeren, Maiwipfelessig, Haselnussöl

HANNES MÜLLER: Saiblingsschaum von Frühlingskräutern mit Pastinake

MANUEL RESSI: Geschmortes Bio-Angus-Rind, mit Topinambur, Kohlrabi, Radieschen und Bachkresse

INGEBORG DABERER: Kletznnudel mit Honig-Butterbrösel und Butter

Die Slow Food Kochbox wird von den vier Köchen frisch gekocht und am Freitag, 30.04.2021 gekühlt per Post versandt.

Preis pro Box € 125,00 (für 2 Personen), zzgl. € 10.– Verpackung & Versand

Bestellbar bis Dienstag, 27.04.2021.

Die Haltbarkeit des Paket-Inhalts ist bis gekühlt bis einschließlich Sonntag 2.5.2021 gewährleistet.



Bärenwirt Hermagor

Biohotel Daberer

Gasthof Grünwald

Die Forelle, Genießerhotel





"Wirt in Residenz" im Restaurant Laufke in Graz

Die Gastgeber aus dem Laufke in Graz wollen mit ihrer Aktion "Wirt in Residenz" wiederholt aufzeigen, wie die Branche in diesen herausfordernden Zeiten zusammenhält.

Der 4-Hauben-Koch Harald Irka aus dem Restaurant Pfarrhof im steirischen St. Andrä, sowie Johann Schmuck, aus dem Restaurant Broadmoar in weststeirischen Oisnitz kochen gemeinsam mit den Laufke-Wirten, Markus Neuhold, Jakob Schönberger und Herbert König, auf. Sie bieten an den kommenden Wochenenden jeweils ein Menü zur Abholung in Graz an.

Johann Schmuck (v. li) und Harald Irka (v. re) kochen die nächsten drei Wochenenden gemeinsam mit den Laufke-Wirten in Graz auf. Foto: Philipp Lihotzky

Menüs im Detail:

24./25. April 2021

LAUFKE: Lachsforelle mit Bärlauch und Radieschen (Vegetarische Option: Kohlrabi mit Bärlauch und Radieschen)

JOHANN SCHMUCK: Zweierlei vom Zotter Kalb, Sellerie und Rotkraut (Vegetarisch: Geschmorter Sellerie & Jus mit Rotkraut)

HARALD IRKA: Milch / Rhabarber / Kren



1./2. Mai 2021

HARALD IRKA: Kohlrabi / Tafelspitz / Bärlauch (Vegetarisch: Kohlrabi / Dickmilch / Bärlauch)

LAUFKE: Lamm / Sterz / Spargel (Vegetarisch: Spargel / Sterz / Hollandaise)

JOHANN SCHMUCK: Apfel, Weizen & Weiße Schokolade

8./9. Mai 2021

HARALD IRKA: Geflügelleberparfait mit Apfel-Rharbarberconfit & Brot (Vegetarisch: Röstzwiebelbutter & Brot)

JOHANN SCHMUCK: Eingelegter Spargel, Saibling, Brennnessel & geräuchertes Joghurt (Vegetarisch: Eingelegter Spargel, Rübe, Brennnessel & geräuchertes Joghurt)

HARALD IRKA: 2 Mal Maibock / Graumohn / Junge Erbsen (Vegetarisch: Brennnesseltascherl / Frühlingskräuter / Morcheln)

LAUFKE: Rhabarber / Weiße Schokolade / Kardamom

Die Menüs aus drei Gängen mit Gedeck und Petit Fours kosten jeweils 59 Euro/ Person. Reserviert werden können die Menüs per Mail unter restaurant@laufke.net, die Abholung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11.30 bis 18 Uhr möglich.

www.laufke.net

www.ampfarrhof.com

www.beimbroadmoar.at

(red, 20.4.2021)