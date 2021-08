Verena Dengler: "Der Text auf dem Kissen 'Alles was irgendwie nützt' bezieht sich auf einen Song der deutschen Band Einstürzende Neubauten." Foto: Nathan Murrell

"Das Kissen bzw. den bestickten Bezug habe ich vor gut 20 Jahren von einem befreundeten Soundkünstler namens Armin Lorenz Gerold geschenkt bekommen. Wir haben uns auf Sprachferien in Irland kennengelernt. Den Bezug hat seine Tante in der Steiermark bestickt. Der Text auf dem Kissen, 'Alles was irgendwie nützt', bezieht sich auf einen Song der deutschen Band Einstürzende Neubauten.

Ich glaube, das dazugehörige Album hieß "Silence Is Sexy" und erschien rund um das Jahr 2000. In dem Jahr habe ich die Band auch gesehen, als sie auf dem Container aufgetreten sind, den der Künstler Christoph Schlingensief bei der Wiener Staatsoper aufgestellt hat.

Mir hat an dieser Zeit vor allem die trashige Ästhetik gut gefallen. Das Kissen hat sein Platzerl in meinem Atelier gefunden. Es liegt auf meiner Couch, dient hin und wieder auch mal als Kissen, aber in erster Linie ist es für mich eine kleine Erinnerungsskulptur." (Michael Hausenblas, RONDO, 19.8.2021)