Fetter Beutel

Der Seesack von Benevaleta, ein Modeaccessoire das Fernweh stillt Foto: Hersteller

Man könnte meinen, ein Seesack sei nur etwas für Wasserratten, Seglerinnen und Matrosinnen. Dabei ist so ein Seesack (290 Euro), hier aus dunklem Leder und dottergelbem Filz vom österreichischen Label Benevaleta, durchaus auch in der Stadt wie auf dem Land zu gebrauchen. Dafür lassen Bootstaue als Trageriemen ein Stück weit das Gefühl entstehen, man sei gerade am Mittelmeer oder der Atlantikküste unterwegs. Mehr kann man in Pandemiezeiten (leider mit 40 cm Höhe und einem Durchmesser von 20 cm nicht allzu groß) von einem Modeaccessoire nicht erwarten, oder? (Anne Feldkamp)

www.benevalete.at





Schwänzchen-Look

Ein gläserner Rüssel, sprich Dekanter von Riedl, in den das gute Muttertags-Tröpfchen vorab fließen könnte Foto: Hersteller

Woran auch immer man bei diesem Dekanter-Klassiker aus dem Hause Riedel denken mag, ein Kringelschwänzchen darf dazugehören. Vielleicht nennen ihn manche deshalb "Piggy". Im Vorfeld des Muttertags weist die Firma auf die pinke Variante des Curly Dekanter (175 Euro) hin. Auch diesbezüglich liegt die Interpretationshoheit beim Betrachter. Das Unternehmen, das Curly in der Kufsteiner Manufaktur von Hand fertigt, empfiehlt übrigens, egal ob in pink oder durchsichtig, auch Weißweine und Champagner vor dem Trinken in den gläsernen Rüssel abzufüllen. (Michael Hausenblas)

www.riedel.com





Self-Care

Seife, Balsam und Crème von Mama Matters, ein Wohlfühlset für frischgebackene Mamas Foto: Hersteller

Wenn der Nachwuchs zum Muttertag mit abstrakten Basteleien, halb auswendig gelernten Gedichten oder experimentellem Backwerk aufrückt, ist die euphorische Reaktion der Mama nicht immer ganz authentisch. Bis es so weit ist, kann man frischgebackenen Müttern eine echte Freude mit dem Starterkit ins Mamasein (99 Euro) von Mama Matters machen. Es soll für entspannte erste Wochen nach der Geburt sorgen. Ein Ölspray, Seife und Balsam sind ebenso enthalten wie etwa Stilleinlagen oder Haarbänder – alles aus rein natürlichen Inhaltsstoffen. (Michael Steingruber)

www.mama-matters.com





Starke Brille

Mama muss am Muttertag nicht durch die rosa Brille sehen, sie kann das auch durch die unzerstörbare, coole von gloryfy tun Foto: Hersteller

Wer kennt das nicht? Man lässt die Sonnengläser beim Aussteigen aus dem Auto auf dem Fahrersitz liegen und denkt sich noch: "Ich werde sie schon nicht vergessen, wenn ich wieder einsteige." Falsch gedacht! Bei der Rückkehr zum Auto folgt dann das große Kracks, die Lieblingsshades sind Geschichte. Das kann der vielbeschäftigten Frau mit dieser Sonnenbrille, der Gi33 Barcelona (149 Euro) vom österreichischen Hersteller gloryfy, nicht passieren. Sie wird aus dem unzerbrechlichen NFBX-Kunststoff im Zillertal hergestellt und ist damit auch auf dem Fahrersitz gut aufgehoben. (Nina Wessely)

www.gloryfy.at





Knopf im Ohr

Die In-Ear-Kopfhörer von Marshall für Musik im Kopf bei Mutter, Vater und Nachwuchs Foto: Hersteller

Hätte früher ein Passant mittels In-Ear-Kopfhörern telefoniert, er wäre wahrscheinlich fragwürdiger Selbstgespräche verdächtigt worden. Heute sind die Dinger aus dem Straßenbild kaum mehr wegzudenken. Neuester Zuwachs sind die Mode II In-Ear-Kopfhörer von Marshall (179 Euro) mit auswechselbaren Aufsätzen, die freilich über Berührung gesteuert werden können und 25 Stunden am Stück durchhalten. Eignen sich auch bestens für Mütter und natürlich auch Väter, wenn der nachwachsende Teil der Mischpoke mal wieder so manche Dezibel-Grenze überschreitet. (Michael Hausenblas)

www.marshallheadphones.com

(RONDO, 23.4.2021)