Idriss Déby. Foto: REUTERS

N'Djamena – Tschads Langzeitherrscher Idriss Déby ist tot. Das gab am Dienstag Militärsprecher Azem Bermandoa Agouna im Staatsfernsehsender bekannt. Der Staatschef sei bei schweren Zusammenstößen mit einer Rebellengruppe an der Front gestorben. Demnach soll Debys Sohn Mahamat, ein Vier-Sterne-General, die Führung einer militärischen Übergangsregierung übernehmen.

"Idriss Déby Itno hat gerade seinen letzten Atemzug auf dem Schlachtfeld während der Verteidigung der territorialen Integrität genommen. Mit tiefer Bitterkeit verkünden wir dem tschadischen Volk den Tod des Marschalls des Tschads", sagte Agouna.

Staatstrauer

Mahamat Idriss Déby Itno, der bisher die Eliteeinheit der tschadischen Streitkräfte geleitet hat, werde für 18 Monate einen Übergangs-Militärrat leiten, so Agouna. Die Regierung und die Nationalversammlung seien bereits aufgelöst worden. Anstelle der bisher gültigen Verfassung werde in Kürze eine nationale Übergangscharta verkündet, hieß es.

Zudem wurde eine 14-tägige Staatstrauer verhängt. Luft- und Landgrenzen wurden bis auf weiteres geschlossen, eine Ausgangssperre gilt zwischen 18.00 Uhr und 5.00 Uhr Ortszeit.

Klarer Wahlsieg

Die Armee des von Armut und Terrorismus gebeutelten zentralafrikanischen Landes bekämpft schwerbewaffnete Aktivisten der "Front für Wandel und Eintracht im Tschad" (FACT), die zur Präsidentenwahl am 11. April aus dem benachbarten Libyen in den Norden des Tschads eingedrungen waren und in Richtung Hauptstadt N'Djamena vordrangen. Die FACT ist eine 2016 gegründete politische und militärische Rebellenbewegung, die die Regierung von Déby destabilisieren will.

Déby, der seit 30 Jahren an der Macht ist, war erst am Montag mit 79,32 Prozent der abgegebenen Stimmen als Sieger aus der Präsidentenwahl am 11. April hervorgegangen. Er kam 1990 bei einem bewaffneten Aufstand an die Macht.

Etliche Terrorgruppen

Der Tschad ist ein für Europa strategischer Staat. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich unterstützt mit im Tschad stationierten französischen Soldaten und Kampffliegern die Allianz G5-Sahel im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in der Region. In der Sahelzone sind etliche Terrorgruppen aktiv. An der G5-Sahel-Militärallianz sind außer dem Tschad auch Mali, Mauretanien, der Niger und Burkina Faso beteiligt. (APA, 20.4.2021)