Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Um irgendetwas geht es immer – und sei es um den zweiten Platz. Der wäre in der Fußball-Bundesliga für alle, von Red Bull Salzburg klarerweise abgesehen, ein großer Erfolg. Sieben Runden stehen aus, Salzburg ist enteilt, dahinter ist das Feld schön zusammengerückt. Heute, Mittwoch (20.30, live auf Sky), matcht sich der aktuell Zweite Rapid in Pasching mit dem drittplatzierten LASK, der mit einem Sieg an den Wienern vorbeiziehen könnte. Schon zwei Stunden zuvor hat Sturm Graz, als Dritter auch nur drei Punkte hinter Rapid, den WAC zu Gast. Und die WSG Tirol nimmt sich vor, gegen Salzburg endlich anzuschreiben, zuvor ist es viermal beim Vorsatz geblieben.

Der LASK will seinen Negativlauf gegen die Hütteldorfer stoppen, die ihren bereits sechsten Bundesliga-Sieg en suite gegen die Athletiker anpeilen. "Was zählt, ist die Kraft des Moments, der Gegenwart. Es geht nicht darum, was in der Vergangenheit war", betont LASK-Trainer Dominik Thalhammer. Seine Mannschaft, die am Sonntag in Salzburg nach guter Leistung beim überlegenen Tabellenführer erst durch zwei späte Tore 0:2 verloren hat, müsse deshalb "hundertprozentigen Fokus auf unser Spiel und unsere Leistung haben, Fokus auf die Dinge, die wir als Team beeinflussen können. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, das ist ganz entscheidend in so einem Top-Spiel. Wie in jedem Spitzenspiel werden Großchancen rar gesät sein – die müssen wir nützen."

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hofft natürlich, dass der Erfolgslauf gegen den LASK fortgesetzt wird, "trotzdem fängt es wieder bei null an. Ich erwarte mir wieder ein sehr physisches, sehr intensives Spiel. Es wird über zweite Bälle gehen, über den Zweikampf." Kühbauer rechnet mit einem "sehr motivierten Gegner, der was wettmachen will". Rapids Minimalziel sei ein Punkt.

Sturm will Trend fortsetzen

"Eine absolute Schnittpartie", nennt Sturms Trainer Christian Ilzer, dessen Truppe den zweiten Sieg in der Meistergruppe anpeilt, die Partie gegen den WAC. Das torlose Remis in Hütteldorf hat dem Sturm-Coach auch im Rückspiegel betrachtet durchaus imponiert. Nicht zuletzt, weil man gut 50 Minuten in Unterzahl agieren musste. "Mir hat gefallen, wie wir mit diesen Widrigkeiten umgegangen sind, wie die Mannschaft fokussiert geblieben ist", sagt Ilzer. WAC-Coach Roman Stary will "noch an ein paar Rädchen drehen", dann sei "etwas Zählbares drin". (APA, red, 20.4.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 26. Runde der Fußall-Bundesliga (4. Runde der Meistergruppe) am Mittwoch (alle Spiele live auf Sky/noch keine Schiedsrichter-Besetzungen bekannt):

WSG Wattens – Red Bull Salzburg (Innsbruck, 18.30 Uhr, Tivoli Stadion) Bisherige Saisonergebnisse: 0:5 (a), 2:4 (h)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Anselm – Pranter, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Hager, Buchacher, Naschberger, Rieder, Smith

Es fehlen Gölles (im Aufbautraining), Dedic (Muskelblessur)

Fraglich: Anselm (Oberschenkel), Baden Frederiksen (Kreuz)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Solet, Ulmer – E. Mwepu, Bernede – Junuzovic, Aaronson – Adeyemi, Berisha

Ersatz: Mantl – Wöber, Bernardo, Farkas, Affengruber, Seiwald, Sucic, Daka, Okafor

Es fehlen: Vallci (Achillessehnenriss), Camara, Koita (beide Doping-Sperre)

Fraglich: Wöber (Hüftprellung)

* * *

Sturm Graz – Wolfsberger AC (Graz, 18.30 Uhr, Merkur Arena). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (a), 1:2 (h)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen – Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Ljubic, Huspek, Shabanhaxhaj, Friesenbichler, Balaj

Es fehlen: Ingolitsch, Trummer (beide Knieverletzung), Yeboah (gesperrt), Wüthrich (angeschlagen)

WAC: Kuttin – Novak, Baumgartner, Henriksson, Giorbelidze – Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Taferner – Röcher, Joveljic

Ersatz: Kuttin – Rnic, Scherzer, Pavelic, Stratznig, Schöfl, Vizinger

Es fehlen: Peretz, Sprangler (beide Mittelfußknochenverletzung), Lochoshvili (gesperrt)

Fraglich: Schöfl (erkrankt)

* * *

LASK – SK Rapid Wien (Pasching, 20.30 Uhr, Raiffeisen-Arena). Bisherige Saisonergebnisse: 0:3 (a), 1:2 (h)

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Filipovic, Madsen, Grgic, Reiter, Sabitzer, Altunbas

Es fehlen: Renner (gesperrt), Gruber (Kreuzbandriss), Karamoko (Adduktoren), Raguz (nach Kreuzbandriss im Aufbautraining)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – Petrovic, D. Ljubicic – Schick, Fountas, Ritzmaier – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Grahovac, Arase, Schuster, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Greiml (gesperrt), Schobesberger (Muskelverletzung), Dibon, Velimirovic (beide rekonvaleszent bzw. im Aufbautraining)