Außerdem die Doku "Männlich, weiblich, trans* – Was heißt schon Geschlecht?" und Robert De Niro und Al Pacino in "Heat"

Nimmt als mexikanischer Polizist den zermürbenden Kampf gegen ein Drogenkartell auf: Benicio del Toro in "Traffic", Arte, 21.35 Uhr. Foto: Arte / Bac Films

20.15 DOKU-FIKTION

Super-GAU. Die letzten Tage Luxemburgs (LUX/F 2021, Julien Becker, Myriam T.) Was wäre, wenn es mitten in Europa zu einem Super-GAU käme und ein ganzer Staat von der Landkarte verschwinden würde? Das Doku-Drama spielt das fiktive Szenario eines Atomunfalls mitten in Luxemburg durch und beleuchtet die wirtschaftlichen, juristischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Folgen. Bis 21.35, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok1: Das Impfdesaster Trotz aller Jubelmeldungen um vorgezogene Dosen und Tagesimpfrekorde bleibt die Tatsache bestehen, dass in Österreich und der ganzen EU zu langsam geimpft. Hanno Settele versucht zu klären, warum das so ist. Im Anschluss um 21.05 Uhr lädt Lisa Gadenstätter in Talk 1 Spezial zur Diskussion mit Experten. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Männlich, weiblich, trans* – Was heißt schon Geschlecht? Die Doku beleuchtet, was es heutzutage heißt, Mann bzw. Frau, trans* bzw. queer zu sein. Bis 21.05, 3sat

21.35 DROGENTHRILLER

Traffic – Macht des Kartells (MEX/USA 2000, Steven Soderbergh) Mit fahrigen Handkameraeinstellungen, parallel laufenden Handlungssträngen breitet Regisseur Steven Soderbergh (Sex, Lügen und Video) ein komplexes Drogendrama aus, das sich der Thematik aus unterschiedlichsten Perspektiven nähert. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Tschernobyl – Tourismus in der Gefahrenzone In der nach wie vor hochverstrahlten Sperrzone um das AKW Tschernobyl hat sich 35 Jahre nach der schlimmsten Nuklearkatastrophe der Geschichte eine Art illegaler Tourismus entwickelt: Junge Ukrainer, darunter Abenteurer, Künstler und Extremsportler, dringen heimlich in die Sperrzone ein und erforschen trotz aller gesundheitlichen Risiken die verlassenen Ruinen. Bis 23.25, ORF 2

22.40 REPORTAGE

Heat (USA 1995, Michael Mann) Bis 1995 sollte es dauern, dass Robert De Niro und Al Pacino erstmals in einer Szene gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Der eine in der Rolle eines Gangsters, der andere als Polizist. Stylisher Neo-Noir von US-Regiekönner Michael Mann. Bis 1.55, Kabel 1

23.25 REPORTAGE

Weltjournal+: Gorbatschow – Der Weltveränderer Vor allem im Westen und den Staaten des ehemaligen Ostblocks gilt Gorbatschow bis heute als Held, der den Menschen hinter dem Eisernen Vorhang Freiheit und Menschenrechte gebracht hat. Weniger positiv fällt das Urteil in seiner Heimat Russland aus. Bis 0.15, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

Ich lade Sie zu meiner Hinrichtung ein – Der Fall Doktor Schiwago (F 2018, Nino Kirtadze) Wie der US-Geheimdienst Boris Pasternaks Roman zur ideologischen Waffe im Kalten Krieg umfunktionierte. Bis 0.55, Arte