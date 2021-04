Bis 25. April können Mountainbike-Fans weltweit online das Siegervideo küren. Die sechs Einreichungen zeigen, was auf einem Mountainbike alles möglich ist, wenn man es kann

Sechs Fahrerinnen und Fahrer zeigen in je anderthalb Minuten langen Videos, was sie können. Und das Gezeigte lässt Fans des Sports sprichwörtlich den Mund offenstehen. Erstmals ist Mountainbiken heuer Teil des XGames Real Contests, im Zuge dessen Fans online ihr Lieblingsvideo und damit den Sieger oder die Siegerin wählen können. Wobei die Platzierungen Nebensache sind. Denn jedes Video ist ein sportliches Kunstwerk für sich. Doch machen Sie sich selbst ein Bild davon.

Ladies first – Veronique Sandler

Die britische Downhillerin mutiert immer mehr zur Freeride-Ikone. Sie ist die einzige Frau, die am Videocontest teilnimmt. Und was sie zeigt, wird viele Fahrerinnen motivieren, es ihr gleichzutun. Sandler hat sich richtig große Kicker für ihr Edit gebaut, und ihr Nothing Crankflip zählt sicher zu den absoluten Highlights des gesamten Wettbewerbs.

Riesige Dirtjumps und fette Tricks: Veronique Sandler begeistert auf ganzer Linie. X Games

Der alte Haudegen – Cam Zink

Rampage-Fans kennen und lieben ihn. Wenn es um irre Tricks und noch irrwitzigere Sprunghöhen geht, ist Cam Zink eine Klasse für sich. In seiner Edit beweist der Freeride-Veteran, dass er es noch immer draufhat. Von Hausdächern und Felsen tricksen, als gäbe es kein Morgen. Dazu gepflegte Radfahrmusik der metallenen Art – ein Genuss.

Kopfüber die Klippe hinunter: Was ein Cam Zink halt so macht, wenn der Tag lang ist. X Games

Der junge Hupfer – DJ Brandt

Inspiriert von Veteranen wie dem oben genannten Cam Zink, reift in den USA eine neue Freerider-Generation heran, die ihren Vorbildern um nichts nachsteht. Einer von ihnen ist DJ Brandt, der im Video seinem Faible für große Kicker und schnelle Autos frönt. Und er beweist mit seinen Canyon Gaps echtes Rampage-Geschichtsbewusstsein.

Wüste oder Schnee – DJ Brandt fühlt sich auf jedem Untergrund wohl. X Games

Schottische Kreativität – Danny MacAskill

Der schottische Trial-Star weiß, wie man die Zuseherinnen und Zuseher zum Staunen bringt. Auch in diesem Video zeigt MacAskill wieder, dass er es draufhat. Saubere Technik und immer größere Höhen werden zu seinem Markenzeichen. Der Frontflip über den Stacheldraht ist nur eines von vielen Highlights. Besonders sympathisch: Man merkt ihm an, wie viel Spaß er dabei hat – siehe Hippie Jump!

Aus Spaß an der Freude: Danny MacAskill lässt Perfektion so einfach aussehen. X Games

Der Meister des Mountainbikens – Brandon Semenuk

Der kanadische Mountainbike-Halbgott hat für den XGames Contest ein Video aus dem Ärmel gezaubert, das es in sich hat. Zusammen mit seinem kongenialen Filmpartner Rupert Walker werden statische Fotos und bewegte Videoaufnahmen zu einem Gesamtkunstwerk verstrickt. Genuss pur auf zwei Rädern (sofern sie zwischendurch kurz den Boden berühren).

Semenuk does, what Semenuk does best. Mehr ist dazu nicht zu sagen. X Games

Nordmann und Tannen – Brage Vestavik

Wohl der Überraschungsauftritt beim XGames Contest. Der 20-jährige Norweger, der schon Downhill-Weltcup-Erfahrung gesammelt hat, beweist, dass er auch beim Freeriden Weltklasse ist. Ein "Oida!"-Moment jagt den nächsten. Bei den Polls auf Pinkbike liegt er bereits haushoch in Führung. Zu Recht!