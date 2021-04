Der erstmalig erscheinende "Falstaff Hotel Guide" bewertet 1.100 Hotels, davon 450 in Österreich, 192 in Deutschland, 109 in der Schweiz und 114 in Südtirol. In Österreich können sich 57 Häuser über Bestnoten freuen. Die Top Ten sind:

Hotel Almhof Schneider Foto: Hotel Almhof Schneider

1. Hotel Almhof Schneider, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

Kunst drinnen, prachtvolles Panorama draußen: Das beste Hotel Österreichs steht laut "Falstaff Hotel Guide" in Lech am Arlberg. Dort ist zu lesen: "Das Fünf-Sterne-Superior-Haus überzeugt bereits seit 1929 mit seinem Gespür für Zeitgeist. Damals leistete man am Arlberg Pionierarbeit in Sachen Skifahren, die sich bis heute bemerkbar macht." Das Hotel liegt direkt an der Piste, hat ein eigenes Kino und einen großzügigen Spa-Bereich. Es zählt außerdem zu den drei beliebtesten Skihotels.

Chalet N Foto: Chalet N

2. Chalet N, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

Luxuriös ist diese Herberge in Lech am Vorarlberg: eines der exklusivsten Chalets in den Alpen, traditionell-gemütlich, aber mit modernster Technik ausgestattet. Zum Rundumservice gehört neben einem persönlichen Butler und Chauffeur auch ein kulinarisches Verwöhnprogramm, zeigt sich die "Falstaff"-Redaktion begeistert.

Hotel Trofana Royal Foto: Hotel Trofana Royal

3. Hotel Trofana Royal, Tirol: 99 Falstaff-Punkte

In Ischgl steht dieses Hotel, wo sich laut "Falstaff"-Redaktion "luxuriöser alpiner Lifestyle mit ausgezeichneter Gourmet-Küche" paart.

Und wieder Lech am Arlberg: Dort befindet sich das Fünf-Sterne-Superior-Hotel & Chalet Aurelio, direkt an der Schlegelkopfpiste gelegen. Highlight ist das Aurelio Clubhaus Chalet mit eigenem Wellnessbereich, zwei Suiten, sechs Doppelzimmern, Kamin, Bibliothek sowie privatem Koch und Butler.

5. Schlosshotel Ischgl, Tirol: 99 Falstaff-Punkte

Das Schlosshotel im Tiroler Wintersportort, dessen Ruf in letzter Zeit gelitten hat, ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Superior-Haus direkt an der Skipiste in Ischgl. Das Hotel begeistert die "Falstaff"-Redaktion mit umfangreichem Entertainmentangebot, legendärer Champagner-Hütte und Hauben-Kulinarik in zwei Restaurants. Ein Spa darf auch nicht fehlen.

"Umwerfender Ausblick, große Zimmer und kulinarischer Hochgenuss", heißt es zu diesem Hotel kurz und knapp im Hotelführer.

Park Hyatt Vienna Foto: Park Hyatt Vienna

7. Park Hyatt Vienna, Wien: 98 Falstaff-Punkte

Eine Bank: das Luxushotel Park Hyatt Vienna, untergebracht in einem ehemaligen Bankgebäude im ersten Wiener Hieb. Traumlage also und für den Hotelguide "das Epizentrum für Luxus und Eleganz, ein wundervoller Rückzugsort inmitten von Wien".

8. Burg Vital Resort, Vorarlberg: 98 Falstaff-Punkte

Noch einmal Lech am Arlberg: Das Resort verteilt sich auf mehrere Häuser im alpenländischen Stil. Das Frühstücksbuffet und die ausgezeichnete Küche mit naturbelassenen Zutaten werden gelobt.

Mitten in Sölden vereint man hier "legeren Luxus, stilvolles Ambiente und Tiroler Herzlichkeit mit Haubenküche, Spa und Wellness auf höchstem Niveau". Gelobt werden die vielfach ausgezeichneten Kompositionen aus der Central-Küche, der hauseigene Weinkeller, Wellnessangebote und Outdoor-Aktivitäten. Unterstrichen werden zudem das Gourmet- und Weinfestival auf dem Berg mit Topwinzern und Spitzenköchen. Weiterer Tipp: das eigene Fondue-Restaurant.

10. Naturhotel Forsthofgut, Salzburg: 98 Falstaff-Punkte

Das Ranking beschließt das Naturhotel Forsthofgut in Leogang: "Relaxen mit Naturbadesee, Infinity-Pool und Panoramasauna plus Bergblick", heißt es dazu im Falstaff Hotel Guide, der ab sofort gedruckt und als E-Paper erhältlich ist. (red, 21.4.2021)

