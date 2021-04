Theoretisch ist er natürlich der größte Rockstar, den Österreich zu bieten hat. Praktisch muss aber auch er in Pandemie-Zeiten leiser treten. Austrofred, die oberösterreichische Originalkopie von Freddie Mercury, steckte mitten in der Arbeit an seinem neuen Buch, als Corona über die Welt hereinbrach. Geworden ist es trotzdem was. Es heißt "Die fitten Jahre sind vorbei", ist im Czernin-Verlag erschienen, und ist ein großes Frage-Antwort-Buch mit den Fans des Champs. Wir trafen ihn auf eigenen Wunsch beim Wiener Lady-Diana-Denkmal. (Stefan Weiss, Ayham Yossef, Christopher Lettner, 21.4.2021)