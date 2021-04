Amstetten/Grödig – Blau Weiß Linz hat den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Fußballliga ausgebaut. Die Oberösterreicher siegten am Dienstag in Amstetten mit 2:0 (1:0) und liegen nun je fünf Zähler vor dem FC Liefering und dem SV Lafnitz. Die Salzburger kamen gegen die in der zweiten Hälfte dezimierten Juniors OÖ nach spannender Schlussphase nur zu einem 1:1 (0:0).

BW Linz ging in der 38. Minute durch Kristijan Dobras nach Vorarbeit von Fabian Schubert in Führung. Nach der Pause schlug der Toptorjäger der Liga selbst zu. Dobras ließ eine Hereingabe durch, Schubert schloss ab (62.) und bejubelte sein 30. Saisontor. Damit setzten sich beide Serien fort: Die Linzer feierten den achten Sieg in Serie, Amstetten kassierte die sechste Niederlage hintereinander.

In Grödig konnten die Red-Bull-Talente eine Überzahl nicht für drei Punkte nutzen. Nachdem Erwin Softic kurz vor dem Pausenpfiff mit Gelb-Rot vom Platz musste, verteidigten die LASK-Talente lange erfolgreich. Nach einem Freistoß brachte Alexander Prass die Lieferinger per Kopf aber doch in Führung (87.), zum Sieg reichte es aber nicht. Nach einem Handspiel von Daouda Guindo im Strafraum verwertete Valentino Müller den Elfmeter in der 94. Minute zum 1:1-Endstand. (APA, 20.4.2021)