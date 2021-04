Wohin ging die Reise? Foto: getttyimages/istockfoto/fcscafeine

Warum in die Ferne schweifen – es geht derzeit eh nicht wirklich. Zum Glück gibt es da noch den reichen Fundus an bereits vergangenen Urlauben, an denen Reisefreunde sich rückblickend erfreuen können, zumindest bis sich neue Reisepläne endlich wieder in die Realität umsetzen lassen. Endlich einmal wieder so richtig weit wegfahren! Und bis dahin schwelgt man eben in seinen Erinnerungen: Von der langsam steigenden Aufregung bei der Reiseplanung, dem Chaos beim Kofferpacken, der nervösen Vorfreude bei der Fahrt zum Flughafen. Einige Stunden später war man schließlich am Ziel, mitten im Abenteuer, tausende Kilometer von der Heimat entfernt, vor einem nichts als Zeit, in der es unendlich viel zu sehen und entdecken gab. Auch die STANDARD-Community hat einiges über ihre Reisen in ferne Länder zu erzählen:

Erzählen Sie von Ihrer letzten Fernreise!

Wohin ging es? Was haben Sie erlebt, angeschaut? Welche Gerichte haben Sie probiert? Woran denken Sie besonders gern zurück? Lassen Sie uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen! (aan, 22.4.2021)