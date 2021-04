Seit Jahren berichtet Russland über Pläne einer eigenen Raumstation, nun dürfte das Projekt vor der Realisierung stehen: Nach eigenen Angaben wurde mit dem Bau der Station bereits begonnen. Arbeiten am ersten Basissegment seien am Laufen, schrieb der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Dienstag in seinem Nachrichtenkanal auf Telegram.

Start in vier Jahren

Der Raketenbauer Energija wurde demnach damit beauftragt, einen Start bereits in vier Jahren sicherzustellen. Bis dahin soll das erste Segment fertig sein. Russland verfolgt seit langem solche Pläne, die Entscheidung dazu sei erst kürzlich gefallen, berichteten Medien.

Saljut 1 war die erste Raumstation der Raumfahrtgeschichte. Sie wurde im April 1971 ins All gebracht und blieb dort für sechs Monate. Insgesamt hatte die Sowjetunion bzw Russland acht Stationen im Orbit. in den nächsten Jahren könnte eine neunte folgen. Foto: USSR Post

Mit einer eigenen russischen Station im Orbit könnte das Ende der Internationalen Raumstation ISS schneller kommen als gedacht. Bis 2024 läuft der Vertrag verschiedener internationaler Partner für eine Zusammenarbeit. Moskau hatte zuletzt eine Verlängerung sogar bis 2030 in Aussicht gestellt. Am Sonntag hatte Vize-Regierungschef Juri Borissow einen Ausstieg Russlands schon ab 2025 angedeutet.

Magelhafter technischer Zustand der ISS

Er verwies dabei auf den technischen Zustand des mehr als 20 Jahre alten Außenpostens der Menschheit in 400 Kilometern über der Erde. "Wir können Leben nicht in Gefahr bringen", hatte Borissow im Staatsfernsehen gesagt. Im vergangenen Jahr gab es mehrere Lecks in ISS, die Raumfahrer geflickt haben.

Roskosmos hatte zuletzt mitgeteilt, dass nach 2024 auf Grundlage des Zustands eine Entscheidung zur Zukunft getroffen werden sollte. Kremlchef Wladimir Putin hatte gefordert, sein Land müsse den Status als eine der führenden Atom- und Raumfahrtmächte behalten und stärken. Die Agentur Interfax meldete, die neue Station könnte die Nation Russland bis zu sechs Milliarden US-Dollar kosten. (APA, red, 21.4.2021)