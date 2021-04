Maximale Aufmerksamkeit auf den neuen Gesundheitsminister: Gleich zweimal gab es am Dienstagabend Wolfgang Mückstein im ORF. In der "ZiB 2" beantwortete er Armin Wolfs Fragen, in ORF 1 kam er bei Maschek in "Willkommen Österreich" zu Ehren.

Die Satiresynchronsprecher nahmen sich die Angelobung des neuen Gesundheitsministers in der Hofburg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler vor. "Ich sag Ihnen, wie Sie länger im Amt bleiben als Ihr Vorgänger. Passen S' am Kurz auf!", sagt der Bundespräsident zu Mückstein. Und fügt hinzu: "Wenn Sie der umkreist, der führt nix Gutes im Schilde." Im Hintergrund umkreist Kurz die beiden. "Der is wie eine Spinne. Der wartet auf den entscheidenden Moment. Dann beißt er zu."

Sehen Sie hier das Video von Maschek in "Willkommen Österreich":

Maschek

(red, 21.4.2021)