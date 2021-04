"Handelsblatt"-Korrespondent wechselt die Branche, folgt am 1. Juni Andreas Rinofner nach, der Konzernsprecher der OMV wird

Hans-Peter Siebenhaar übernimmt die Leitung der Kommunikation bei der OMV. Foto: Pablo Castagnola

Am 1. Juni übernimmt Hans-Peter Siebenhaar als Senior Vice President die Verantwortung für Kommunikation bei der OMV. Er berichtet direkt an Rainer Seele, CEO und Vorstandsvorsitzender.

Siebenhaar war "Handelsblatt"-Korrespondent für Österreich und Südosteuropa und Analyst für Opec- und Energiethemen sowie Moderator der Jahreskonferenz "Energiewirtschaft in Österreich", zuletzt in Brüssel Europa-Korrespondent für das "Handelsblatt". Für die neue Aufgabe übersiedelt er nach Wien, teilt die OMV mit.

Siebenhaar studierte Politikwissenschaft, Theater- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Geschichte an den Universitäten Erlangen-Nürnberg (Deutschland), Kalamazoo (USA) und Madrid (Spanien). Er promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Rinofners Nachfolger

Als Leiter der Kommunikation bringe Siebenhaar "neben seinem umfangreichen internationalen Mediennetzwerk, sein umfassendes Know-how ein, wie wir unsere Energie-Story und die strategische Ausrichtung der OMV verschiedenen internationalen Stakeholdern erklären können", sagt Rainer Seele, CEO und Vorstandsvorsitzender der OMV, der sich bei Siebenhaars Vorgänger Andreas Rinofner für die "interimistische Leitung der Kommunikationsabteilung" bedankt und diesem "weiterhin viel Erfolg als Konzernsprecher der OMV" wünscht. (red, 21.4.2021)