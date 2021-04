Laut der SPÖ hängen 8.000 Arbeitsplätze am MAN-Standort Steyr. Foto: APA/Werner Kerschbaummayr

Wien/München – Die SPÖ drängt auf staatliche Interventionen zur Rettung des MAN-Standorts in Steyr. Dazu bringt sie in der Sitzung des Nationalrats am Mittwoch einen dringlichen Antrag an die Regierung ein, in dem unter anderem eine Minderheitsbeteiligung über die Öbag angeregt wird. Insgesamt hingen 8.000 Arbeitsplätze vom Standort ab, 2.300 davon seien bei MAN direkt beschäftigt.

Österreich habe aufgrund der Corona-Krise bereits viele Arbeitsplätze verloren, schreibt SPÖ-Mandatar Alois Stöger in der Begründung. Es müsse nun mit aller Kraft verhindert werden, dass darüber hinaus industrielle Leitbetriebe mit großer regionaler Bedeutung aufgrund von renditegetriebenen Konzernentscheidungen für den Standort Österreich verloren gingen.

Die Bundesregierung hätte viele Hebel in der Hand, um die rund 8.000 Arbeitsplätze in Steyr zu retten, findet die SPÖ: "Das beginnt mit dem Gewicht einer öffentlichen Ermahnung des Bundeskanzlers an einen Weltkonzern wie VW, sich an den abgeschlossenen Standortsicherungsvertrag zu halten und geht bis hin zu einer öffentlichen Beteiligung über die Öbag." Debattiert wird der Antrag nach 15 Uhr. (APA, 21.4.2021)