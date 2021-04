Am 9. Mai wird Frank Castorfs "Faust"-Inszenierung aus der Wiener Staatsoper gezeigt, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Foto: Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Wien – Im Rahmen der ORF-3-Reihe "Wir spielen für Österreich" steht das nächste Opernhighlight an: Am 9. Mai wird Frank Castorfs "Faust"-Inszenierung aus der Wiener Staatsoper gezeigt, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Die musikalische Leitung der Koproduktion mit der Stuttgarter Oper, wo die Premiere 2016 über die Bühne ging, hat Bertrand de Billy inne. In der Titelrolle ist Juan Diego Flórez zu erleben, ihr Rollendebüt im Haus am Ring gibt Nicole Car als Marguerite.

Ihre Staatsopern-Debüts absolvieren außerdem Adam Palka als Méphistophélès und Etienne Dupuis als Valentin. Ebenfalls zu hören und sehen sein werden Martin Häßler (Wagner), Virginie Verrez (Siébel) und Monika Bohinec (Marthe). Bevor die Oper von Charles Gounods um 20.15 Uhr gezeigt wird, bittet ORF-Moderatorin Barbara Rett die Stars der Produktion noch zu einem "Kulissengespräch" (20.00 Uhr).

Peter Handke nicht in dieser Saison

Nichts mit einer Premiere von Frank Castorfs Inszenierung des "Zdenek Adamec" von Peter Handke noch in dieser Saison dürfte es indes am Burgtheater werden. Die Neuinszenierung des von Friederike Heller bei den Salzburger Festspielen 2020 uraufgeführten Stücks war ursprünglich für Februar angekündigt gewesen. Die Produktion sei in einem weit vorgeschrittenen Probenstadium auf Eis gelegt worden, benötige bis zur Premierenreife jedoch noch weitere Proben, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage der APA. Auch falls wie von der Regierung angekündigt ab Mitte Mai unter bestimmten Voraussetzungen wieder gespielt werden dürfe, stünden die Zeichen eher auf eine Herbst-Premiere. (APA, 21.4.2021)