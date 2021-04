Putin hielt eine Rede an die Nation. Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

In seiner Rede zur Lage der Nation, der insgesamt 17., die der Kreml-Chef seit Beginn seiner ersten Amtszeit vor 21 Jahren hält, gehe es "vor allem um innenpolitische Fragen", warnt Putin gleich zu Anfang. Mit anderen Worten: Allzu viele Worte über neue Waffensysteme, mit denen der russische Präsident vor drei Jahren noch den Saal in Ekstase versetzt hatte, sollten die Zuhörer diesmal nicht erwarten.

Tatsächlich kommt der außenpolitische Teil diesmal nur am Ende relativ kurz zur Sprache. Und auch wenn er wie üblich die meisten Emotionen auslöste und seine Warnungen an das Ausland, die russischen Interessen nicht zu missachten, den größten Beifall auslösen, so ist Putin 2021 diesbezüglich zurückhaltender als bei früheren Veranstaltungen.

Lob an russische Medizin

Für den Kreml-Chef geht es vor allem darum, rechtzeitig vor der Duma-Wahl im Herbst innenpolitisch eine Zäsur zu setzen und den Kampf gegen Covid für beendet zu erklären. Weltweit hat die Pandemie für Unsicherheit und Verdruss bei den Menschen gesorgt – so auch in Russland.



Putin ist aber schnell dabei, die russische Medizin dafür zu loben, dass sie besser mit Covid zurechtgekommen ist als die "Gesundheitssysteme anderer entwickelter Länder" – ein klarer Seitenhieb gegenüber Europa und den USA. Angesichts der Übersterblichkeit von rund 450.000 Menschen, die sich seit dem Ausbruch der Seuche im vergangenen April in Russland entwickelt hat, gibt es berechtigte Einwände gegen diese These. Andererseits kann Putin für sich beanspruchen, die Krise seit dem Herbst ohne einen weiteren Lockdown der Wirtschaft, ohne größere Freiheitseinschränkungen für die Bevölkerung durchgestanden zu haben.



Putin sprach vor hunderten Vertretern der politischen Elite des Landes, vor Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Religion. Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Und tatsächlich sind die Infektionszahlen in Russland offiziell rückläufig, sodass Putin zwar einerseits warnt, dass "das Coronavirus noch nicht endgültig besiegt" sei, andererseits aber vorschlägt, schon mehr oder weniger zur Tagesordnung überzugehen, um die Bekämpfung der sozialen Folgen der Pandemie zu fordern.

Hilfen für Alleinerziehende



Naturgemäß gehen diese Forderungen im Wahljahr einher mit zahlreichen Versprechungen; gerade an die von Covid besonders getroffenen ärmeren Bevölkerungsschichten. Neben relativ unverbindlichen Aussagen zur Steigerung der Realeinkommen kündigte er konkrete Hilfen für Alleinerziehende und werdende Mütter in sozialen Nöten an. Eine Einmalzahlung über gut 100 Euro gibt es im Sommer auch an Familien mit Schulkindern. Die Maßnahme erwies sich bereits 2020 als äußerst populär bei den Russen.

Interessanterweise fehlten diesmal fast völlig die ansonsten traditionellen Forderungen nach einem "technologischen Durchbruch" Russlands. Stattdessen kündigte Putin durchaus konkret an, bis 2024 fast 20 Milliarden Euro in die Forschung zu investieren, unter anderem, um Russland bei der Produktion von Medikamenten und Vakzinen autark zu machen, aber auch, um den Energiesektor umzubauen. Worte über Umwelt- und Klimaschutz gab es auch schon in früheren Ansprachen Putins. Diesmal jedoch, so schien es, war der Akzent darauf deutlich stärker als in der Vergangenheit.

Das Versprechen, die momentanen Steuererleichterungen für Klein- und Mittelständler dauerhaft zu installieren, wurde hingegen von der vagen Andeutung einer möglichen Steuererhöhung für Unternehmer zum Jahresende konterkariert. Trotz der Krise erwarteten viele Konzerne einen Rekordgewinn, so Putin, der die Forderung hinterherschickte, diese Gewinne wieder zu reinvestieren und nicht in Dividenden zu stecken.

Anwalt des "kleinen Mannes"



Ob die angekündigten Großkredite an Regionen tatsächlich dazu führen, dass künftig verstärkt Infrastrukturprojekte zum Nutzen und zur Bequemlichkeit der Bürger verwirklicht werden, bleibt abzuwarten. Solche Versprechungen gab es auch schon in der Vergangenheit.

In jedem Fall versuchte sich Putin einmal mehr als Anwalt des "kleinen Mannes" zu präsentieren – sei es bei der Forderung nach einem kostenlosen Gasanschluss für alle Haushalte in Russland oder bei dem Versprechen, die Arbeitslosigkeit bis Jahresende wieder auf das Vorkrisenniveau zu drücken.

Außenpolitische Krisen



Putins Rede findet in aufgeheizter Atmosphäre statt – sowohl innen- als auch außenpolitisch. Washington hat gerade eine neue Sanktionsrunde gegen Moskau gestartet. Mit der tschechischen Regierung liegt die russische Führung wegen Vorwürfen um einen Anschlag auf ein tschechisches Munitionsdepot über Kreuz, und auf die Zuspitzung im Donbass haben weltweit Politiker mit Besorgnis reagiert.

Daheim macht vor allem die Situation um Alexej Nawalny Probleme, auch wenn Putin den Namen in seiner Rede natürlich nicht erwähnte. Die Inhaftierung des Kreml-Kritikers hat nicht zu seinem Verstummen geführt. Im Gegenteil: Fast täglich gibt es Berichte über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Politikers, der Ende März aus Protest gegen die Verweigerung eines unabhängigen Arztes in den Hungerstreik getreten ist.

Proteste angekündigt

Am Abend hat Nawalnys Fonds zur Korruptionsbekämpfung (FBK) zu landesweiten Protesten aufgerufen. Das Datum wurde bewusst gewählt, um Putins Zukunftsvisionen mit den Bildern real schlagender Polizisten zu kontrastieren. Dass die Sicherheitskräfte hart vorgehen werden, haben sie schon bei den vorangegangenen Demos im Winter klargemacht, als sie eine Rekordzahl an Menschen festnahmen.

Die Kundgebungen am Mittwoch geißelte die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld als illegal und warnte potenzielle Teilnehmer vor strafrechtlichen Folgen. Das Zentrum von Moskau wurde bereits am Morgen weiträumig abgesperrt, Nawalny-Vertraute wie seine Juristin Ljubow Sobol oder die FBK-Pressesprecherin Kira Jarmysch festgenommen.

Die zunehmende Polarisierung der russischen Gesellschaft einhergehend mit einer verstärkten Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten passt wenig zu der von Putin beschworenen Einheit des russischen Volkes. (André Ballin aus Moskau, 21.4.2021)