Die Netflix-Adaption der Buchreihe "The Witcher" von Andrzej Sapkowski erhält eine zweite Staffel. Am Dienstag wurde innerhalb einer Investoren-Ankündigung nun auch ein konkreter Veröffentlichungszeitraum bekannt. Der Hexer, der im Rahmen der "The Witcher"-Spielreihe von CD Projekt Red bekannt wurde, wird demnach Ende 2021 auf die Streamingplattform zurückkehren.

Verzögerung

Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich der Start einiger Produktionen, darunter auch die zweite Staffel von "The Witcher". Erst vor kurzem wurde die Serie abgedreht, und im Rahmen eines Behind-The-Scenes-Videos zeigte Showrunnerin Lauren S. Hissrich Einblicke in die Dreharbeiten, die trotz Corona-Maßnahmen über die Bühne gehen konnten. Gefilmt wurde 158 Tage an 15 verschiedenen Orten.

Netflix

Die nächste Staffel setzt dort fort, wo die erste aufgehört hat. Die bisher bekannten Aufnahmen vom Set lassen darauf schließen, dass Ciri (Freya Allen) und Geralt (Henry Cavill) mehr Zeit zusammen verbringen könnten. Auch wird mit der Hexer-Ausbildungsstätte Kaer Morhen gerechnet. Geralts Lehrer Vesemir wird in der zweiten Staffel mit Sicherheit zum ersten Mal zu sehen sein, denn es ist bereits bekannt, dass er von Kim Bodnia dargestellt wird.

Prequel angekündigt

Netflix kündigte auch eine weitere Serie im Universum des Hexers an. Die Serie wird den Namen "The Witcher: Blood Origin" tragen und 1.200 Jahre vor der Geschichte Geralts spielen. Im Cast vertreten ist unter anderem Laurence O'Fuarain, ein irischer Schauspieler, der zuvor in den Serien "Game of Thrones" und "Viking" gespielt hat. Die Geschichte befasst sich mit dem ersten Hexer und jenen Geschehnissen, die zum Aufleben von Monstern und Magie in der Fantasy-Welt führten. (red, 21.4.2021)