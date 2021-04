Der Countdown zur EM läuft. Die Generalprobe steigt im Happel-Stadion. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam wird die Generalprobe für die EM am 6. Juni gegen die Slowakei im Wiener Ernst-Happel-Stadion bestreiten. Diesen Spielort gab der ÖFB am Mittwoch bekannt. Ebenso wird das Prater-Oval Schauplatz des WM-Qualifikationsspiels am 7. September gegen Schottland sein (jeweils 20.45 Uhr). Davor wird es am 1. bzw. 4. September in Moldau und Israel in ein Auswärts-Quali-Doppel gehen. Eventuelle Ticketinformationen folgen laut ÖFB-Angaben gesondert.

Am 2. Juni gegen England

Das nächste Länderspiel der ÖFB-Männer wird jenes am 2. Juni im Riverside Stadium von Middlesbrough gegen England sein. Danach folgt das Heimspiel gegen die Slowakei, ehe es ins EM-Quartier nach Seefeld geht. Bei der Europameisterschaft trifft das Team von Franco Foda in der Gruppenphase in Bukarest auf Nordmazedonien (13. Juni) und die Ukraine (21. Juni) sowie in Amsterdam auf die Niederlande (17. Juni). (APA, 21.4.2021)