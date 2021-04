Prost? Foto: Regine Hendrich

Es scheint fast schon greifbar. Statt daheim allein ein Bier aus der Dose im Schanigarten ein frisch gezapftes trinken und mit Freunden auf den soeben überstandenen Lockdown anstoßen. Ins Kino gehen, einen Kurzurlaub am See machen, essen gehen, zum Friseur. Alles anscheinend nur noch wenige Wochen und einen negativen Corona-Test entfernt, Mitte Mai sollen österreichweit Öffnungsschritte in allen Bereichen erfolgen – wenn auch mit strengen Sicherheitskonzepten. Doch mit guten Nachrichten ist es so eine Sache. Man will ja unbedingt daran glauben, doch gleichzeitig hat einen das letzte Jahr sehr vorsichtig werden lassen. Wie ist es um Ihren Optimismus bestellt?

Stimmen Sie ab!



Warum sind Sie so optimistisch oder pessimistisch? Unter welchen Voraussetzungen können Sie sich österreichweite Öffnungsschritte vorstellen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 22.4.2021)