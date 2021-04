Außerdem Dokus über den Gorongosa-Nationalpark, Vulva und Vagina sowie ein "Am Schauplatz" über die Ortskaiser

Zuerst im Drama vereint, doch bald wieder getrennt: Cahit (Birol Ünel) und Sibel (Sibel Kekilli) brillieren in "Gegen die Wand" – um 20.15 Uhr auf RBB. Foto: RBB / NDR / Kerstin Stelter

19.40 REPORTAGE

Re: Franzosen gegen Amazon – Streit um den Online-Handel Um jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit liefern zu können, baut Amazon weltweit riesige Warenlager. In Frankreich regt sich nun Widerstand: Amazon vernichte Arbeitsplätze im Einzelhandel und bezahle kaum Steuern im Land. Bis 20.15, Arte

20.15 MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Gegen die Wand (D 2004, Fatih Akin) Cahit, ein desillusionierter Alkoholiker, rast im Vollrausch frontal gegen eine Betonmauer, überlebt aber. In der geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses lernt er Sibel kennen. Auch sie hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Großes Kino mit Sibel Kekilli und Birol Ünel. Bis 22.10, RBB

20.15 ANTIKRIEGSFILM

Dunkirk (USA/GB/F 2017, Christopher Nolan) Eindringlich verfilmtes Kriegsdrama um die Schlacht von Dünkirchen: Mai 1940, hunderttausende alliierte Soldaten sind von der deutschen Wehrmacht bis an die Strände des Ärmelkanals getrieben worden. Erbittert eröffnen die britischen Streitkräfte den schier aussichtslosen Kampf um das Leben jedes Einzelnen. Fünf Oscars! Bis 21.50, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Überleben in der Wildnis: Kampf im Gorongosa-Nationalpark Der Gorongosa-Nationalpark in der Wildnis Mosambiks war die Heimat zehntausender großer Wildtiere Afrikas. Sie wurden in den letzten Jahren schwer dezimiert. Ein Experiment mit angesiedelten Windhunden soll eine "Landschaft der Angst" schaffen und das ökologische Gleichgewicht des Parks wiederherstellen. Bis 21.05, Arte

20.15 WISSEN

Vulva und Vagina – Neue Einblicke in die weibliche Lust Die weiblichen Genitalien waren lange unerforscht und mit großer Scham behaftet. Im Unterschied zum Penis können die wenigsten eine anatomisch korrekte Vulva oder Vagina zeichnen. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Vulva – Lust und Tabu Während immer noch Frauen gegen ihren Willen beschnitten werden, lassen sich in Deutschland immer mehr Frauen ihren Intimbereich optimieren. Gert Scobel diskutiert den Trend der kosmetischen "Beschneidung" mit der Gynäkologin Sheila de Liz, Ann-Marlene Henning (Psychologin, Sexologin) und Mithu Sanyal (Genderforschung). Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Ortskaiser Sie sind schlecht bezahlt, haben wenig Freizeit und viele Feinde: Reporterin Kristina Schmidt-Labenbacher hat in den vergangenen Monaten Bürgermeister in ganz Österreich bei ihrer Arbeit begleitet. Bis 22.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind: Schauspieler Heinz Zuber (Clown "Enrico"), Sängerin Timna Brauer, Philosoph Konrad Paul Liessmann und Nora Turner, Betreiberin des Rennrad-Blogs "unicorn cycling". Bis 0.05, ORF 2