Der neue Gesundheitsminister bei seiner Maschek-Premiere in "Willkommen Österreich". Screenshot: tvthek.orf.at

"Ja, ich möchte ein Teil der Lösung werden", erklärte der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Dienstag in der ZiB 2 seine Entscheidung, das wohl schwierigste Amt der Republik zu übernehmen. Der praktische Arzt rief im Interview, das Armin Wolf mit ihm führte, die Bevölkerung auf, sich zum "erstmöglichen Termin" impfen zu lassen, gestand ehrlich ein, dass er noch einiges lernen müsse, erzählte von seinen Anfängen als Arzt etwa in der Drogenberatung und bedankte sich bei Wien und Niederösterreich für die Lockdowns. Gesundheitsminister könnten derzeit "vieles falsch machen und wenig richtig", weiß Mückstein. Im ersten ZiB-Interview machte er jedenfalls vieles richtig.

In derselben Nacht hatte er auch Premiere bei Maschek in Willkommen Österreich. Dort erfuhr man, warum er sich wirklich für den Job entschieden hat – der Anruf des bellenden Vizekanzlers kam als Rettung – und was Bundespräsident Alexander Van der Bellen wirklich bei der Angelobung gesagt hat. Dort musste sich der Arzt nämlich einem Medizin-Aufnahmetest unterziehen und bekam Tipps zum Umgang mit dem Kanzler. Mückstein bekommt bei Maschek die Stimme von Ex-Kanzler Christian Kern. Seine Sneakers bekommen ein saftiges Quietschen.

Nach den Sneakers, die 36 Jahre nach Joschka Fischers Angelobung zum deutschen Umweltminister für Aufsehen sorgen, fragte auch Wolf. Mückstein: Er habe sie "wirklich gern", wolle sich "nicht so schnell verbiegen". Hoffentlich auch nicht langsam. Gesünder und trittsicherer als steife Lederschuhe sind sie ziemlich sicher. Das darf dem Minister wichtiger sein als modische Details. (Colette M. Schmidt, 21.4.2021)