Rainer Schönfelder und Klaus Eberhartinger moderieren "Show Your Talent" (li.) Foto: Puls4

Wien – Puls4 startete am 12. April mit einer neuen Talenteshow, in der nicht eine Jury, sondern nur das Publikum entscheidet. Moderiert wird das Format von Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder.

Am Montagabend ging die zweite Runde auf Sendung. Bei Akrobatik, Gesang, Taekwondo-Gruppe und die Shaolin waren 99.000* Zuschauer dabei. Das entspricht einem Marktanteil von 1,4 Prozent in der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren und 3,7 Prozent in der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren. (red, 21.4.2021)