Öffentlich-rechtliche Mediathek von Arte, ARD, ZDF, France Télévisions und SRG. Foto: Arte / Screenshot

Köln – ARD und ZDF haben mit dem europäischen Kultursender Arte, dem französischen Sender France Télévisions sowie der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR eine gemeinsame Mediathek gestartet. Ab sofort können unter dem Titel "The European Collection" Zuschauer dort kostenlos auf einen Katalog aus Dokumentationen und Reportagen zugreifen, wie die ARD am Mittwoch in Köln mitteilte.

Die Sendungen stehen demnach in den fünf Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch zur Verfügung. Ziel sei, so vielen Menschen wie möglich eine übergreifende und europäische Perspektive auf Themen zu bieten, die Europäer beschäftigen. Das Programmangebot setze sich mit den gegenwärtigen Herausforderungen des Kontinents auseinander, etwa der Pandemie, Umweltfragen oder der Situation junger Menschen. (APA, AFP, 21.4.2021)