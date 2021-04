Regierung will nach Gipfel mit Ländern am Freitagnachmittag Entscheidungen verkünden. Am Donnerstag wurde die Grenze von 10.000 Toten überschritten

Noch sind die Schanigärten geschlossen. Im Mai sollen Lockerungen kommen. Foto: APA

Eine traurige Marke wurde am Donnerstag überschritten: Da wurde die Schwelle von 10.000 Personen, die in Österreich an Covid verstorben sind, überschritten. 10.026 Tote, 29 mehr als am Vortag, wurden eingemeldet.

Zwar sinkt die Neuinfektionskurve in Österreich langsam, doch in Tirol und Vorarlberg stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen zuletzt wieder. Am höchsten sind sie derzeit in Tirol (216) und Wien (202), wobei die Bundeshauptstadt einen Abwärtstrend verzeichnet.

Trotz und wegen dieser Entwicklung will die Regierung jedenfalls Mitte Mai das Land wieder öffnen. Wann genau, das steht noch nicht fest: Termine zwischen 13. und 25. Mai wurden zuletzt genannt. Zu erwarten ist, dass die Öffnungsschritte im ganzen Land gleichermaßen passieren – wobei Wien und Niederösterreich erst noch den harten Lockdown beenden werden, das wird aller Voraussicht nach Anfang Mai passieren.

Vorbild Vorarlberg

Zahlreiche Details sind jedenfalls noch offen, der grobe Rahmen aber ist abgesteckt: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will eine Öffnung für "alle Bereiche – also von Tourismus über Gastronomie, von Kultur bis Sport", sagte er. Verhandelt wird dennoch: Am Freitag ab elf Uhr startet die Regierung eine Videokonferenz mit den Sozialpartnern und den Landeshauptleuten, davor geben Expertinnen und Experten noch ihre Statements ab. Am frühen Nachmittag wird die Regierung ihre Pläne der breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Knackpunkte liegen wohl noch in Detailfragen wie in Personenobergrenzen und darin, wie genau die Öffnung der Gastronomie vonstattengehen wird. Nachdem man in Vorarlberg trotz leicht steigender Infektionszahlen recht zufrieden mit der dortigen Situation ist, ist zu erwarten, dass man sich daran orientieren wird.

Gastro geöffnet

Im Ländle hat die Gastronomie drinnen wie draußen geöffnet, zumindest bis 20 Uhr, denn danach gelten Ausgangsbeschränkungen. Zudem herrscht im Gastgarten und drinnen Test- und Maskenpflicht, an einem Tisch dürfen maximal vier Personen aus zwei Haushalten plus Kinder sitzen. Dass Zutrittstests auf das ganze Land ausgeweitet werden, gilt als fix – für Kultur- und Sportveranstaltungen wie für Hotels und Gastronomie, nicht aber im Handel.

Seit den Öffnungen am 15. März haben sich die Infektionen in Vorarlberg vervierfacht. Am 15. März wurden 363 aktiv positive Fälle ausgewiesen, waren es am Mittwoch 1.456. (Text: Gabriele Scherndl, Oona Kroisleitner, Grafik: Sebastian Kienzl, 22.4.2021)