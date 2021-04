[Sensation] Die Sichtung des Grauwals Wally gibt den Italienern Rätsel auf.

[Zehn Forderungen] Was geschehen müsste, damit es Kindern besser geht.

[Wien] Die gute Nachricht: Die Infektionszahlen in Wien sinken. Die schlechte: Sie tun es langsamer als anderswo. Mögliche Erklärungsansätze dafür.

[Mattersburg-Krimi] Wie Doskozils Handy beim Staatsanwalt landete.

[Faktencheck] Kickls manipulatives Zahlenspiel mit angeblichen Impfnebenwirkungen.

[International] Warum der Schuldspruch im Fall George Floyd wie ein Aufatmen wirkt.

Tschechiens neuer Außenminister erbt schweren Konflikt mit Russland.

[Gesundheit] Studie: Die psychosoziale Situation in Österreich ist prekär

[Web] Netflix nach der Covid-Flaute: Die nächsten Serien im zweiten Halbjahr.

[Podcast] Hera Lind: "'Das Superweib' könnte ich heute nicht mehr schreiben".

[Podcast] Ist Kaffee tatsächlich ungesund?

[Wetter] Eine Störungszone greift von Nordwesten über. Bereits am Vormittag breiten sich an der Alpennordseite stärkere Wolken aus, dazu gibt es einige Regenschauer, oberhalb von 1300m auch Schneeschauer. Auch die Gewitterneigung steigt etwas an. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter teilweise, vor allem nördlich der Donau ist es am Nachmittag schon wieder trocken und recht sonnig. Höchstens 18 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Tag der Erde.