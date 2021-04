Fabio Fogninis Fluchen hatte Folgen. Foto: AFP/VALERY HACHE

Barcelona – Fabio Fognini hat sich wieder einmal nicht im Zaum gehabt und ist beim ATP-Turnier in Barcelona im Spiel gegen Zapata Miralles (ESP) disqualifiziert worden. Der als Nummer 9 gesetzte Italiener fluchte am Mittwoch nach einem Fußfehler, und der Linienrichter berichtete dies dem Stuhl-Referee. Da Fognini schon zuvor eine Verwarnung erhalten hatte, musste er vom Platz. Fognini zerbrach daraufhin sein Racket und stürmte vom Platz. "Ich habe ihm nichts gesagt", schäumte er.

Der 33-jährige Fognini hat in Sachen Ausraster eine längere Vorgeschichte auf der Tour. So hatte er nach einem lautstarken Zwischenfall bei den US Open 2017 eine Strafe in Höhe von 96.000 US-Dollar sowie eine provisorische Sperre für zwei Grand-Slam-Turniere ausgefasst. Fognini ist aktuell Nummer 27 im ATP-Ranking, 2019 stand er auch schon auf Position neun. (APA/Reuters, 21.4.2021)