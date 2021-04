Foto: Matthias Cremer

Wien – Binnen weniger Jahre ist die Zahl an psychisch kranken Insassen auf 1300 Betroffene angestiegen: Vor diesem Hintergrund droht Österreich nun die dritte Klage vor dem Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Sachen Maßnahmenvollzug und damit ein Verfahren, berichtet das Ö1-"Morgenjournal" – also wegen fragwürdigen Vorgehens im Zuge des Wegsperrens von geistig abnormen Rechtsbrechern.

"Die Richter gehen auf Nummer sicher und sperren die Leute weg": Rechtanwalt Helmut Graupner. Foto: Matthias Cremer

In aktuellsten Fall, über den der EuGH nun befinden muss, geht es darum, dass eine 57-jährige Frau im Jahr 2017 nach einer Taxifahrt in Linz in einen Streit mit dem Fahrer geriet, weil der nach ihrer Ansicht zu viel Geld für die Fahrt verlangt hatte. Bei einem anschließenden Einsatz der Exekutive stieß die Frau eine Polizistin, was einem Widerstand gegen die Staatsgewalt gleichkommt. Helmut Graupner, Anwalt der Frau, erklärte dazu via ORF-Radio: "Die Richter gehen in solchen Fällen auf Nummer sicher und sperren die Leute weg."

Vor derartigen Entscheidungen erfolgt von den Behörden nämlich eine Gefährlichkeitseinstufung, allerdings: Hätte die Frau eine Zivilperson gestoßen, wäre dies hierzulande wohl kaum strafbar – und ist jemand nicht psychisch krank, würde die Person wegen eines solchen Vergehens auch nicht weggesperrt werden.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) kündigt nun Reformen in dem Bereich an, berichtet Ö1, denn Rechtsexperten drängen schon seit Jahren darauf, dass es zu Nachschärfungen und Verbesserungen rund um den Maßnahmenvollzug kommen müsse. Zuletzt setzte übrigens schon Zadić' Vorgänger Wolfgang Brandstetter (ÖVP) eine Expertenkommission dafür ein. (Nina Weißensteiner, 22.4.2021)