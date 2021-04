Neobroker wie Bux ermöglichen es, unterwegs mit Aktien zu handeln. Foto: Bux

Bux (gesprochen: "Backs") ist ein sogenannter Neobroker, der wie viele andere Anbieter dieser Art das Traden mit Wertpapieren auf dem Smartphone ermöglicht. Das Unternehmen aus den Niederlanden gibt nun bekannt, selbst frisches Kapital in Höhe von 80 Millionen US-Dollar (67 Millionen Euro) eingesammelt zu haben.

Zu den tonangebenden Neuinvestoren gehören Tencent, das hinter dem chinesischen Whatsapp-Konkurrenten Wechat steckt, sowie Prosus Ventures, das zuvor unter andrem in Delivery Hero investiert hat. Auch die Bestandsinvestoren HV Capital und Velocity Capital Fintech Ventures haben erneut investiert. Alwin Mahler von HV Capital wird im Zuge der Finanzierungsrunde Teil des Beirats, er hat zuvor auch Erfahrung als Vorstandsmitglied diverser börsennotierter Unternehmen sammeln können.

Wofür Bux das Kapital verwenden wird

Allein in den letzten drei Monaten hat sich das verwaltete Vermögen von Bux Zero verdoppelt, die Zahl der aktiven Nutzer hat sich im Lauf des vergangenen Jahres auf zuletzt 500.000 versechsfacht.

Das frische Kapital will Bux erstens für den Marktausbau nutzen. Das Ziel ist, alle europäischen Märkte zu bedienen. In unter anderem Österreich und Deutschland hat man still bereits Ende 2019 begonnen, der offizielle Start erfolgte hierzulande im Jahr 2020.

Zweitens soll das Produkt per se weiterentwickelt werden, wie Nils-Hendrik Höcker, Country Manager für Österreich und Deutschland bei Bux, dem STANDARD sagt: Dem Thema der Sparpläne will man sich ebenso widmen wie der Möglichkeit, weitere Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) handeln zu können. Außerdem soll die App mehr Informationsgehalt bieten – von aktuellen Finanz- und Marktinformationen bis zu Lehrvideos, in denen zum Beispiel Themen wie ETFs und Dividenden erklärt werden.

Junge Kunden mit kleinen Portfolios

Laut Höcker hat Bux Kundinnen und Kunden aller Altersklassen, am häufigsten vertreten sind aber Menschen der Generation Y, gefolgt von der Generation Z, also den 18- bis 25-Jährigen. Die durchschnittliche Größe eines Portfolios bewegt sich zwischen 1.300 und 1.400 Euro – was branchenüblich ist, wie Höcker sagt. (Stefan Mey, 22.4.2021)