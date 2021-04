"Und, was ist deine Meinung zum Megxit?" Foto: getttyimages/istockfoto/miodrag ignjatovic

Wenn die Pandemie ein Gutes hat, dann dass der Gesprächsstoff beim ersten Date – spazieren gehen, was sonst – niemals ausgeht. Es gibt so viel zu besprechen: Wie hat man die Zeit erlebt, wie war das letzte Jahr für einen, wie läuft es mit der Umstellung auf Homeoffice oder Kurzarbeit, welche schrägen Routinen hat man sich angewöhnt? Auch eine Art, sich im Gespräch kennenzulernen. Doch auch vor der Pandemie hatte man ja schließlich die eine oder andere Verabredung, bei der man mehr über sein Gegenüber erfahren wollte und umgekehrt. Während die richtige Frage das Gespräch in Fahrt bringt und Interesse an der anderen Person signalisiert, kann die falsche dafür sorgen, dass es mit dem Treffen relativ schnell bergab geht. Zu schnell zu persönlich: "Warum bist du Single?" "Wie lange ist deine letzte Beziehung her?" Uninspiriert und fad: "Was machst du so?" Oder einfach nur ein stressauslösendes "Erzähl mal von dir!".

Gar nicht lange um den heißen Brei herumreden lautet dafür wohl die Devise dieser Userin – zugegebenermaßen an sich eine wichtige Frage:

Welche Fragen beim ersten Date?

