Nicholas Ofczarek ist in Vierteiler als der Macher des Ibiza-Videos zu sehen

In dieser Galerie: 2 Bilder In der Sky-Serie "Die Ibiza Affäre" mit dabei: Andreas Lust als Heinz-Christian Strache, Nicholas Ofczarek als Julian H. und Julian Looman als Johann Gudenus. Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film Nicholas Ofczarek als Privatdetektiv Julian H.

Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film

Wien – Mit einer hochkarätigen Besetzung wartet die vierteilige Sky-Serie "Die Ibiza Affäre" auf: Andreas Lust spielt in der Verfilmung des Politskandals den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Nicholas Ofczarek hat die Rolle von Privatdetektiv Julian H. übernommen, der gemeinsam mit einem Wiener Anwalt, verkörpert von David A. Hamade, als Drahtzieher hinter dem heimlich aufgezeichneten Video gilt. Als FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus wird Julian Looman zu sehen sein.

Stefan Murr und Patrick Güldenberg spielen die beiden SZ-Journalisten, die das Video als Erste veröffentlicht haben. Die Dreharbeiten laufen unter der Regie von Christopher Schier noch kurze Zeit in Wien, wie Sky am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab. Der Dreh auf Ibiza ist bereits abgeschlossen.

Sachbuch als Grundlage

W&B Television produziert den Vierteiler im Auftrag von Sky Studios und hat die Rechte am Sachbuch "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" der beiden SZ-Journalisten, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, erworben. Neben dem Buch bilden laut Sky "Hintergrundgespräche und bisher unveröffentlichte Informationen" die Recherche-Grundlage des Polit-Thrillers. Für das Drehbuch zeichnen Stefan Holtz und Florian Iwersen verantwortlich, die Kameraführung hat Thomas W. Kiennast übernommen.

Das Ibiza-Video, das ein mehrstündiges Treffen zwischen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin in einer Finca dokumentiert, wurde am 17. Mai 2019 von der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und dem "Spiegel" veröffentlicht. Es führte zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ. (red, 22.4.2021)