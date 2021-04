Acht Punkte, neun Rebounds und fünf Blocks von Jakob Pöltl – Phoenix gewann bei Philadelphia, achter Sieg in Folge für New York Knicks

Jakob Pöltl in der Defensive.

Foto: Scott Wachter-USA TODAY Sports

San Antonio (Texas) – Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association eine 87:107-Pleite gegen Miami Heat gesetzt. Jakob Pöltl egalisierte mit fünf Blocks eine persönliche NBA-Bestleistung. Außerdem verzeichnete der 25-jährige Wiener acht Punkte, neun Rebounds sowie je einen Assist und Steal in 28:34 Einsatzminuten.

Die Texaner hatten nach zuletzt zwei Siegen in der Liga auch gegen den Vize-Champion gut begonnen und zur Halbzeit mit 53:51 geführt. In der zweiten Spielhälfte sollten Pöltl und Kollegen jedoch nur mehr 34 Punkte gelingen. "Nach der Pause fiel uns gegen ihre Zonen-Defense sehr wenig ein", wusste der heimische NBA-Pionier. DeMar DeRozan war mit 15 Zählern der erfolgreichste Scorer der Spurs, die bereits am Donnerstag die Detroit Pistons empfangen.

Die in der Western Conference zweitplatzierten Phoenix Suns bezwangen die Philadelphia 76ers, Spitzenreiter im Osten, auswärts mit 116:113. Altstar Chris Paul führte das Team aus Arizona mit 28 Punkten an. Bei den 76ers unterstrich Center Joel Embiid mit 38 Zählern und 17 Rebounds seine starke Form.

Auf einem Erfolgslauf sind die New York Knicks. Das 137:127 n.V. gegen die Atlanta Hawks war der achte Sieg in Folge für das Team aus Manhattan. Power Forward Julius Randle trumpfte mit 40 Punkten und elf Rebounds auf. (APA; 22.4.2021)



NBA-Ergebnisse vom Mittwoch:

San Antonio Spurs – Miami Heat 87:107

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 121:105

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 122:116

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 113:116

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 114:103

Washington Wizards – Golden State Warriors 118:114

New York Knicks – Atlanta Hawks 137:127 n.V.

Houston Rockets – Utah Jazz 89:112

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 127:117

L.A. Clippers – Memphis Grizzlies 117:105

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 105:106

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 128:125