Fliegendes Kaffeehaus

Den Studenten und Dozenten der University of Cincinnati und der Live Well Collaborative schwebt mit der "Coffee House Cabin" eine "produktivitätsorientierte Zone" im Flugzeug vor, die auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet ist: ein eigener Arbeitsplatz und persönlicher Raum. Preislich über der Basic Economy und unter der First Class angesiedelt, soll sie platzsparende Tische in der Mitte des Flugzeugs bieten. Da an jedem Tisch vier Passagiere sitzen, können die Passagiere während des Fluges ihren eigenen persönlichen Arbeitsbereich nutzen. Versenkbare Bildschirme, die sich in der Mitte jedes Tisches befinden, bieten eine Abtrennung für Passagiere, die sich in der "Coffee House Zone" direkt gegenüber sitzen. Aus Sicherheitsgründen drehen sich bei Start und Landung alle Sitze in Flugrichtung, die Tischplatten lassen sich herunterklappen und sichern. Um eine gemischte Bestuhlung zu ermöglichen, verbleiben die Sitze der Basis-Economy an den Außenseiten des Flugzeugs. (red, 25.4.2021)

