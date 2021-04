Der New Yorker Designer Michael Kors feierte sein 40. Jubiläum, Burberry drehte ein Video im Londoner Flagship-Store, und Balenciaga unternahm eine Weltreise via Photoshop

Michael Kors

Wie feiert der Modeunternehmer Michael Kors sein 40. Firmenjubiläum? Er dreht ein Geburtstagsvideo der Superlative: Kors trat nicht nur selbst vor die Kamera, er ließ auch Prominente wie Bette Midler, Billy Porter oder Cynthia Nixon gratulieren, bevor über 60 Looks, davon 16 aus dem Firmenarchiv, über den New Yorker Broadway nahe dem Shubert Theatre marschierten. In den Kleidern steckten Models wie Shalom Harlow, Karen Elson, Naomi Campbell, Helena Christensen.

Der New Yorker Designer gründete sein Label im Jahr 1981. Bis heute hat er es vor allem mit dem Verkauf von Handtaschen zu einem der reichsten Modedesignern der Welt gebracht. Zu seinem Unternehmen Capri Holdings gehören mittlerweile auch Marken wie Jimmy Choo und Versace.

Model Bella Hadid in einem Lackledermantel aus dem Jahr 1991.

Michael Kors

Burberry

Seit drei Jahren arbeitet Designer Riccardo Tisci nun für das britische Traditionshaus Burberry. Mit dieser Kollektion sei er endlich angekommen, ließ er verlautbaren. Das verwundert nicht, der Süditaliener ist ein Mann der Langstrecke: Zwölf Jahre lang war er zuvor Designchef bei Givenchy. Für Burberry schickte er diesmal zur Abwechslung eine reine Frauenkollektion durch den Flagship-Store in der Regent Street. Ein zehnminütige Video der Londoner Rapperin Shygirl (in einem Korsett von Burberry) wurde als zeitgeistiges Intro der Show vorangestellt.

Burberry

Balenciaga

Vor kurzem hatte die Zusammenarbeit der beiden Kering-Marken Gucci und Balenciaga Wellen geschlagen, nun zeigte das französische Modehaus seine Pre-Fall-2021-Kollektion: ein Mix aus typischen Oversize-Silhouetten, Patchwork-Elementen und dramatisch gepufften Kleidern. Designer Demna Gvasalias Entwürfe, so Balenciaga, bestünden aus recycelten oder nachhaltigen Materialien. Umweltbewusst produziert wurde in jedem Fall das Lookbook: Mithilfe von Photoshop landeten die Entwürfe vor Touristenattraktionen wie dem schiefen Turm von Pisa, dem Brandenburger Tor, dem Eiffelturm oder der Österreichischen Nationalbibliothek. Dazu lieferte Balenciaga ein dreiminütiges "Feel Good Video". Gvasalia weiß eben, worauf die Generation Z steht.

Pisa, Wien, Paris: Die Pre-Fall-Kollektion von Balenciaga ging mithilfe von Photoshop auf Reisen. Ein Outfit wurde vor der Österreichischen Nationalbibliothek inszeniert. Foto: Balenciaga

Balenciaga

(red, 22.4.2021)