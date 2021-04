Aspyr, jenes Studio, das sogenannte Portierungen der Windows-Klassiker "Star Wars: Episode 1 Racer" und "Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast" für Konsolen und Mac entwickelt hat, scheint nun auch an einem vollständigen Remake von "Star Wars: Knight of The Old Republic" zu arbeiten.

Port-Experte

Schon länger gab es Gerüchte über ein mögliches Remake des RPG-Hits aus 2003. Laut "Bloomberg"-Redakteur Jason Schreier gibt es nun handfeste Informationen über die Rückkehr des Spiels, das rund 4.000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films "Star Wars: Episode IV" stattfindet. In einem Podcast gab Schreier bekannt, er könne bestätigen, dass das Game nicht von EA entwickelt werde, sondern das Port-Studio Aspyr daran arbeite.

Nicht EA

Dass EA nicht mehr automatisch als einziger Kandidat für die Entwicklung eines neuen "Star Wars"-Spiels gilt, ist darauf zurückzuführen, dass Disney seine Strategie geändert hat. Nachdem Lucasfilm von Disney gekauft wurde, gingen die Rechte für künftige "Star Wars"-Games exklusiv an EA. Anfang des Jahres startete Disney jedoch eine frische Marke namens Lucasfilm Games, unter der alle zukünftigen "Star Wars"-Titel erscheinen sollen. Neue Projekte sind nun auch offen für andere Studios, da EA keine exklusiven Lizenzrechte mehr hält.

"Knights of the Old Republic" ist eines der bekanntesten "Star Wars"-Spiele und wurde von der Spieleschmiede Bioware entwickelt. Das originale Game ist mittlerweile für iOS, Android, Windows und MacOS erhältlich. (hsu, 22.04.2021)