Der Linux-Desktop gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nun läutet Microsoft bei Windows das Jahr des Linux-Desktops ein. Die Regierung will 1,4 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investieren. Und: Sicherheitsforscher warnen vor einem"wurmfähigem Whatsapp-Trojaner". Wir wünschen gute Lektüre!





Microsoft läutet das Jahr von Linux am Windows-Desktop ein

Österreich investiert 1,4 Milliarden Euro in den Breitbandausbau

Sicherheitsforscher warnen vor "wurmfähigem Whatsapp-Trojaner"

Apples Airtags könnten Fall für Kartellbehörde werden

Netflix nach der Covid-Flaute: Die nächsten Serien im zweiten Halbjahr

Babyfon und Co: Samsung startet Wiederverwertung alter Smartphones

Neobroker Bux bekommt 80-Millionen-Dollar-Investment

"Video Pass" geleakt: Playstation Plus könnte bald Zugang zu Filmen bieten

SAP-Kerngeschäft verlagert sich schneller in die Cloud

"Star Wars: Knights of the Old Republic" bekommt Remake von Aspyr