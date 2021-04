Die Mutation E484K, die den Impfschutz herabsetzt, hat sich in die Variante B.1.1.7 eingebaut. Die Fälle haben in Tirol zuletzt sehr stark zugenommen

Die Molekularbiologin Luisa Cochella betrachtet Punktmutationen (rote Punkte) in der Struktur von Sars-CoV-2. Die Mutation E484K im Spikeprotein hat besonders unangenehme Eigenschaften. APA/ROLAND SCHLAGER

Es ist einmal mehr das Bundesland Tirol, das mit unangenehmen Neuigkeiten in Sachen Virusvarianten aufwartet. Nachdem es dort – nach Warnungen der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer – gelungen ist, die Verbreitung der "südafrikanischen" Variante B.1.351 gut unter Kontrolle zu bringen, macht nun eine weitere Virusvariante Sorgen: nämlich die "britische" Variante B.1.1.7 mit der zusätzlichen Mutation E484K, kurz B.1.1.7+E484K.

Die ansteckendere Mutante B.1.1.7 allein ist in Österreich längst der Normalfall und hat sich flächendeckend durchgesetzt. Die Mutation E484K kommt im "B.1.1.7 -Normalfall" nicht vor, wohl aber in der unangenehmen "südafrikanischen" Variante B.1.351 und der "brasilianischen" Variante P.1. Dabei sorgt E484K dafür, dass sich das Virus der Immunantwort durch Impfungen oder Infektionen entziehen kann, weshalb sie auch als "Fluchtmutation" bezeichnet wird.

Erste Fälle von B.1.1.7+E484K waren bereits vor Wochen aus Tirol gemeldet worden, während es in anderen Bundesländern nur Einzelfälle blieben. Doch zuletzt nahm ihre Zahl in Tirol stark zu. Im bislang jüngsten offiziellen Ages-Bericht vom 14. April waren es noch insgesamt 448 Fälle. Laut Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften sind aktuell (22. April) bereits 1.800 Fälle bekannt, davon ist in etwa die Hälfte "aktiv".

Das ist auch im internationalen Vergleich sehr viel: "Auf der internationalen Sars-CoV-2-Genomplattform Gisaid sind aktuell nur rund 300 Fälle von B.1.1.7+E484K gemeldet", sagt Bergthaler, der aber eine höhere Dunkelziffer international nicht ausschließt.

Viele offene Fragen

Warum ausgerechnet schon wieder Tirol ein Hotspot für eine beunruhigende Virusvariation ist, wird laut Bergthaler gerade in Zusammenarbeit mit der Ages erforscht. Etliche Fragen sind offen: Woher stammte die mutierte Variante? Warum hat sich die mutierte Variante B.1.1.7+E484 ausgerechnet in Tirol so schnell ausgebreitet, während sie in anderen Ländern auf Einzelfälle beschränkt blieb? Auch ein Zusammenhang mit der Impfaktion im Bezirk Schwaz wird untersucht.

Bergthaler verweist in diesem Zusammenhang auch auf eine relativ neue Studie im Fachblatt "Nature", die allerdings nur im Laborversuch zeigte, dass B.1.1.7+E484K die immunisierende Wirkung nach der ersten Biontech/Pfizer-Impfung um das Zehnfache reduzierte und nach der zweiten immer noch um das Sechsfache. Kernaussage der Studie: Das Auftreten der E484K-Mutation in einem B.1.1.7-Hintergrund stellt eine Gefahr für die Wirksamkeit des Biontech/Pfizer-Impfstoffs dar.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Bei politischen Empfehlungen zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung von B.1.1.7+E484K ist Bergthaler zurückhaltend. Er verweist allerdings einmal mehr darauf, dass wie immer in der Pandemie der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spiele. Bergthalers Kollege Ulrich Elling ist auf Twitter im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen in Tirol etwas konkreter: "Testen alleine reicht nicht mehr, Zeit für verordnete Kontaktreduktion."

Offensichtlich ist, dass uns die Fluchtmutation E484K in den nächsten Monaten noch mehr beschäftigen wird, wie auch Bergthaler sagt: "Diese Mutation kommt ja nicht nur in der 'brasilianischen' und der 'südafrikanischen' Variante vor, sondern auch in anderen Kombinationen und etwa in der 'indischen' Variante in der leicht abgewandelten Form E484Q." In der Biologie spricht man in dem Fall von einer "konvergenten Evolution" – eine für das Virus vorteilhafte genetische Veränderung tritt in verschiedenen Virenstämmen unabhängig voneinander auf. (Klaus Taschwer, 22.4.2022)

PS: Sehenswertes Video von "Nature" über Virusvarianten wie B.1.1.7 oder P.1.