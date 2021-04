Vielleicht gibt es ja konkrete Neuigkeiten zu "Final Fantasy XVI". Foto: Square Enix

Yosuke Matsuda, CEO des japanischen Spieleentwicklers Square Enix, hat im Interview mit Nikkei bekanntgegeben, dass das Unternehmen heuer doch bei der digitalen Games-Konferenz E3 vertreten sein werde und eine Ankündigung vorbereitet habe.

Überraschend

Square Enix hat für dieses Jahr einige Veröffentlichungen geplant. Neben den Titeln "Outriders", "Nier Replicant" und "Final Fantasy VII: Intergrade" soll es noch weitere Games für das kommende Line-up geben. Matsuda stellte außerdem eine überraschende Ankündigung für die E3-Konferenz im Juni in Aussicht.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass Square Enix von der heuer digitalen Electronic Entertainment Expo fernbleiben würde, denn in der offiziellen Teilnehmerliste der Veranstalter ist der japanische Entwickler noch nicht zu finden.

Eigene Präsentation

Wie VGC berichtet, nahm Square Enix mit seiner ersten digitalen Präsentation die Ankündigung von Plänen in die eigene Hand. Am Ende des 45-minütigen Videos kündigte Square Enix ein weiteres Präsentationsvideo für Sommer an. Noch ist nicht klar, ob sich Matsuda auf eine längere Ankündigung auf der E3 in diesem Format bezogen hat oder ob der Entwickler nur einen einzelnen Titel im Zuge der Präsentationen von Xbox oder Nintendo vorstellen wird. (hsu, 22.4.2021)